原日出子、家族と一緒に“ふらっと”キャンプを満喫「超アクティブですね！」「心と体のデトックス」「素敵です」
俳優の原日出子（65）が5日、自身のインスタグラムを更新。「急にスケジュールが空いたのでキャンプに行って来ました」「#おばキャンプ #家族と一緒に」とつづり、動画と写真をシェアした。
【動画・写真】「心と体のデトックス」「素敵です」原日出子が公開した家族キャンプの思い出
行き先は不明だが、写真からは富士山を臨むロケーションであることがわかる。原は「冷たい空気は身を引き締め焚き火の温かさと炎の揺らぎは心を癒します。遠くまでドライブしてテントを張ったりキャンプ飯を作ったり一泊ではなかなかハードですが 大自然の美しさに圧倒される瞬間はかけがえのない時間です」と話し、焚き火を楽しむ様子や絶景の富士山などを紹介。
続けて「これからも元気にこの体験を積んで行くためにもしっかり足腰を鍛えなくちゃ」と意気込み、「とにかく素晴らしい景色でした」と幸せを噛み締めた。
コメント欄には「超アクティブですね！」「素敵です」「最高・最幸ですよね」「いいですね！心が、落ち着きますね！」「心と体のデトックス」などの声が寄せられている。
