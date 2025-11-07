◇フィギュアスケート・GPシリーズ第4戦NHK杯第1日（2025年11月7日 大阪・東和薬品ラクタブドーム）

フィギュアスケートGPシリーズ第4戦のNHK杯が7日、大阪・東和薬品ラクタブドームで行われた。

男子ショートプログラム（SP）では、GP第2戦・中国杯を制した佐藤駿（21＝エームサービス・明大）が登場した。

冒頭の4回転ルッツに着氷するなど、2度の4回転ジャンプもクリアし、観衆もスタンディングオベーションで祝福した。SPは96.67点で、シーズンベストをたたき出した。

佐藤は「しっかりとまとめられた。冒頭のルッツは回転は怪しいけど着氷できてよかった。（冒頭の4回転ルッツは）行くしかないという気持ちで思い切って踏み込んだ。フリーでもノーミスの演技ができるように頑張りたい」と話した。

3位以内なら12月のファイナル（名古屋）進出が決まる。

五輪シーズンの今季は右足首を負傷して出遅れたが、中国杯前に体外衝撃波治療を行い、回復に成功。同年代の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と久々にGPシリーズで顔を合わせる。「貴重な大会。一緒に頑張りたい」と語りつつも「優勝目指して頑張ります」と意気込んでいた。