プロゴルファーでタレントの東尾理子（49）が6日、Instagramを更新。長男の理汰郎さんが13歳の誕生日を迎えたことを報告し、“親子3世代・2組家族”の集合写真を披露した。

2009年に俳優の石田純一（71）と結婚した東尾。13歳の長男・理汰郎さん、9歳の長女・青葉さん、7歳の次女・つむぎさんと3人の子育てに奮闘している。

東尾はこれまでInstagramで、野球に打ち込む理汰郎さんの姿を発信。埼玉西武ライオンズの監督を務めていた父・東尾修（75）との3ショットや、野球大会での家族ショットを披露し、「息子さん、お母様とお父様のよい遺伝子を頂いてイケメンですね」「トレンディーの頃の石田純一氏そっくり!!」などと話題になっていた。

2025年11月6日の更新では、「長男 理汰郎の13歳誕生日。家族みんなそろってお祝い出来ました。中学生になって、勉強も野球も友人との時間も、大忙しだね。teenager突入。どんな青春を送るのかな」とつづり、石田の娘でモデルのすみれ（35）や父・修を含めた集合写真を披露。

続けて、「念願の硬式用グラブを じぃじにプレゼントしてもらって喜ぶ理汰郎。より満面の笑みのじぃじ」とコメントし、理汰郎さんと修のほほえましい動画も公開している。

この投稿にファンからは、「理汰郎くんめっちゃお兄ちゃんになってるー。かっこいい」「最高にステキなファミリー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）