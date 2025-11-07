離婚から20年…亡くなった元妻の幽霊が枕元に　72歳の名優が最後に伝えたかった想い

11月6日（木）に放送された『徹子の部屋』には、名脇役として知られる斉藤暁が出演。離婚した元妻とのエピソードを語った。

「彼女の話になると気持ちが落ち込みます。亡くなって10年くらいになります」と語り始めた斉藤。

同郷の妻とは23歳で上京する時に結婚し、2人の息子にも恵まれたが、17年後に離婚。斉藤は「収入がないものですから、愛想つかされて」と、離婚理由について明るく明かした。離婚後は1人で家を出て必死に働き、俳優として生活できるようになったという。

しかし、離婚して20年後、次男から知らされたのは元妻の突然の死だった。「入院して心臓の手術をしたんですけど、次の日に亡くなりました」と振り返る。

長男に反対され葬式に行けなかった斎藤は、どうしても最後のお別れが伝えたくて、元妻の火葬が行われる日に行動を起こすことに。

「火葬場の隣がお寺なんですよ。2時間ずっといました。次男が電話で実況中継して、『今、窯に入るところです』って」

葬式会場の近くで見守っていた斎藤は、火葬場の煙突から煙が立ち上がるのを見て「妻だ」と感じ、手を合わせて「さようなら」と別れを告げたという。

黒柳徹子が「煙に手を合わせたら気が済みましたか？」と尋ねると、「気が済みました」と穏やかな笑顔で語った。

さらにその後、旅公演中に滞在していたホテルではこんな不思議な体験も。

「ホテルの朝、元妻が出てきたんです。部屋の入口のところに座っているんですよ。顔を上げないんです」

生前に妻が着ていた着物を着ていたことから本人だと気づいたが、話しかけようとした時にはすでに姿は消えていた。斎藤は「挨拶に来たんだと思って、手を合わせました」と回想。この不思議な出来事があったことで、「フッと（悲しみが）収まった」と静かに語った。

それから元妻の幽霊は1度も出てきていないそう。黒柳徹子が「示しがついたのかもね」と推測すると、斎藤は「出てきてほしいんですけど」と、笑いながら元妻への思いをにじませていた。