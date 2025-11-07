モデルでタレントのSHELLY（41）が7日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。オーストラリアへの移住について話した。

4月にオーストラリアに拠点を移すことを発表し、夏にパースに移住。「子どもたちに海外の生活をさせてあげたいな、っていうのはずっとあったんですけど。パートナーも行くのだったら英語力を付けたい、ということだったので、英語圏の国で物価高が進んでいないところを」と理由を話した。

物価は「シドニーとかと比べると2割安くらい。日本よりちょっと高いくらいなので、英語圏の国の中では結構経費が抑えられる」。パースを選んだのは経済面のほか「自然が豊かで、晴れる率がめっちゃ高いんですよ。年間259日くらいが晴れているんですよ」と話した。

ただ、パースはもちろん「オーストラリア自体、（行ったのは）初めてです」。前回番組に出演する前に「“下見パース”して、“下見パース”の次ぎが移住。家も決まっていない、何もない状態で行って、ロングステイできる部屋を借りて。仮住まいしながら部屋を探した」と言う。行動の早さに出演者は驚きの声を上げた。他の国や都市も候補にあったが、「パースが圧倒的。ビーチもすごいきれいで。パースを知ったら、ほかはもう大丈夫です、ってなった」と話した。