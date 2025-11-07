世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。

◆本人による歌唱アドバイス 動画

演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」の第23回目。

今回は舞乃空「人は恋して花を詠む」、里野鈴妹「島酒場」、塩乃華織「秘恋抄」、秋岡秀治「坂本龍馬〜日本の夜明けの夢を見る〜」を紹介する。



（協力：日本クラウン）

■舞乃空「人は恋して花を詠む」

18歳になる年にデビューした新世代の歌謡曲歌手、舞乃空（まのあ）もデビューから2年が経って20歳に。成人年齢が18歳になっても20歳という響きには特別なものがあるし、その歌声にも相応の落ち着きのようなものが感じられるようになってきた。

1年ぶりの新曲「人は恋して花を詠む」は、これまでの青春フォーク路線から離れ、少し大人っぽく、恋する切なさを知った女の歌。作詞・作曲は今最も注目のソングライター・木村竜蔵によるもの。これまでの木村の曲は男らしく勇ましいものが多く、コブシを効かせた演歌調の歌い方が似合うと思っていたが、舞乃空のまだ少女の面影を残したあどけない声で歌われると、古風な大正ロマンのようなものが立ち上ってくるようで新鮮だ。こんな曲がアニソンになってくれたらいろんなものが変わってくるのになと思ったり。

カップリングの「とどけ恋吹雪」も木村竜蔵の作曲で、作詞は北爪葵が担当。こちらも切ない恋心を歌った曲だが、A面にしてもいい出来。この2曲をカップリングにするのはもったいないと思うほど。それだけ気合いが入っているということがわかります。

「人は恋して花を詠む」

2025年11月5日リリース

CRCN-8797 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 1.人は恋して花を詠む

作詩：木村竜蔵 / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：西村真吾

2.とどけ恋吹雪

作詩：北爪葵 / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：西村真吾

3.人は恋して花を詠む [オリジナル・カラオケ]

4.とどけ恋吹雪 [オリジナル・カラオケ]

関連リンク

◆舞乃空 オフィシャルX

◆舞乃空 配信リンク

■里野鈴妹「島酒場」

日本クラウンのオーディションで準グランプリを獲得して2024年にデビューした新人が2年目に突入。里野鈴妹（すずめ）という芸名の通り、どこか田舎っぽい雰囲気を持った歌手で、それもまた演歌においては強みの1つでもある。

新曲の「島酒場」は、デビュー曲の「バカ酒場」に続いての酒場つながりの明るい曲調の歌。これから冬に向かおうかという寂しくなる時期がテーマの歌だが、この人が歌うと妙にほっこりと明るく温かく聴こえる。しかも、島でも大きな島ではなくそこそこの小島なんじゃないかと想像してしまう。それもこの人のキャラクターなのだろうか。

カップリングの「越後恋歌」は力強く少し格調高い曲調。これまたA面級の出来なのだが、「島酒場」をリード曲にしたのはやっぱりこの人「らしさ」というものが表れているからなのではないだろうか。今や音楽の世界もキャラ付けが大事なので、まずはその持ち味が浸透するといいなと思います。

「島酒場」

2025年10月29日リリース

CRCN-8795 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 1.島酒場

作詩：岸 快生 / 作曲：水森英夫 / 編曲：石倉重信

2.越後恋歌

作詩：本橋夏蘭 / 作曲：水森 英夫 / 編曲：竹内弘一

3.島酒場 [オリジナル・カラオケ]

4.越後恋歌 [オリジナル・カラオケ]

5.島酒場 [一般用カラオケ]

6.越後恋歌 [一般用カラオケ]

関連リンク

◆里野鈴妹 オフィシャルサイト

◆里野鈴妹 配信リンク

■塩乃華織「秘恋抄」

“ドラマティック演歌”路線を突き進む塩乃華織。去る10月にはデビュー15年目の記念コンサートも行うなど、順調にキャリアを積み重ねている。昨年リリースの「雪挽歌」はドラマティックならぬ、まるでショートドラマを見ているかのような見事な出来だったが、新曲はまた違ったドラマティックな仕上がりとなった。

ここ5作品は西つよしの楽曲を歌ってきたが、一旦そこから離れ、今回はメジャーデビュー曲を担当した大谷明裕に楽曲を依頼。「秘恋抄」はやはりサビでグッと盛り上がるドラマティックな仕上がりになっているが、今回は内面で静かに燃えるような情念を感じる楽曲。その歌唱もパワー全開にしないで少しセーブしたところに色気が匂い立つ。

カップリングの「あさき夢みし〜月下の恋歌〜」は小林宏和（歌手、KANAの実兄）の楽曲で、一青窈あたりが歌ってもよさそうなポップスと歌謡曲の間くらいをいくスローナンバーで、さらにグッと抑えた歌唱がイイ。すごくいい仕上がりで、個人的には「雪挽歌」に続いてヘビロテしそうな気配だが、一般的な演歌ファンにはちょっと難解な楽曲かもというのが心配。でも、こういう冒険が演歌を前に進めていくんです。





「秘恋抄」

2025年11月5日リリース

CRCN-8796 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 1.秘恋抄

作詩：朝比奈京仔 / 作曲：大谷明裕 / 編曲：佐藤和豊

2.あさき夢みし~月下の恋歌~

作詩：冬弓ちひろ / 作曲：小林宏和 / 編曲：佐藤和豊

3.秘恋抄 [オリジナル・カラオケ]

4.あさき夢みし~月下の恋歌~ [オリジナル・カラオケ]

関連リンク

◆塩乃華織 オフィシャルサイト

◆塩乃華織 配信リンク

■秋岡秀治「坂本龍馬〜日本の夜明けの夢を見る〜」

着流しの頭領とでもいいたくなる和装の似合う男、秋岡秀治。昨年リリースした楽曲が「西郷隆盛」というすごいテーマだなと思っていたら、“歴史ロマン”シリーズとして続きそうな気配。今回はその第二弾。

坂本龍馬は天保6年11月15日生まれ。改暦を考慮すると、2026年1月3日が生誕190年となる。それを記念しての「坂本龍馬」という楽曲が誕生。龍馬といえば様々なイメージがあるが、ここでは新しい時代を夢みるような明るく壮大な楽曲となっている。それを秋岡が浪曲風の見得を切りまくる謡い方で表現するのが見事にはまっている。途中の部分を引き延ばして、三波春夫の浪曲歌謡風に仕立て直しても面白いかもしれない。この“歴史ロマン”シリーズはぜひ続けてもらいたい。紅白歌合戦で毎年コーナーができるようになったら面白いんだけどなぁ。

カップリングの「おはら恋歌」は小唄をドドンパ調にしたような、実に軽薄そうな歌。要するに、現代版「お座敷小唄」とでもいおうか。でもそれが歴史的な情景の中では、時代劇の一幕にありそうな粋な場面に見えてくるから不思議。いいですよね、こういうの。

「坂本龍馬〜日本の夜明けの夢を見る〜」

2025年9月24日リリース

CRCN-8799 定価：￥1,500(税抜価格 ￥1,364) 1.坂本龍馬~日本の夜明けの夢を見る~

作詩：川井田健一 / 作曲：川井田健一 / 編曲：吉村英世・石倉重信

2.おはら恋歌

作詩：川井田健一 / 作曲：川井田健一 / 編曲：吉村英世・石倉重信

3.坂本龍馬~日本の夜明けの夢を見る~ [オリジナル・カラオケ]

4.おはら恋歌 [オリジナル・カラオケ]

関連リンク

◆秋岡秀治 オフィシャルサイト

◆秋岡秀治 配信リンク

文◎池上尚志

関連リンク

◆「最新 演歌・歌謡曲特集」各配信サイト

関連記事

◆【新連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.1（本人歌唱指導付き）川野夏美、二見颯一、木村徹二、田中あいみ、一条貫太

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.2（本人歌唱指導付き）純烈、三山ひろし、瀬口侑希、秋岡秀治、成世昌平

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.3（本人歌唱指導付き）三山ひろし、木村徹二、山川豊、美川憲一、大江裕

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.4（本人歌唱指導付き）三山ひろし、田中あいみ、津吹みゆ、羽山みずき、北川大介

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.5（本人歌唱指導付き）木村徹二、はやぶさ、大江裕、原田波人、戸子台ふみや

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.6（本人歌唱指導付き）鳥羽一郎、三山ひろし、中西りえ、一条貫太、新川めぐみ

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.7（本人歌唱指導付き）木村徹二、瀬川瑛子、キム・ヨンジャ、花咲ゆき美、知里

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.8（本人歌唱指導付き）田中あいみ、二見颯一、純烈、長保有紀、西城なつ美

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.9（本人歌唱指導付き）川野夏美、舞乃空、里野鈴妹、真木ことみ、塩乃華織

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.10（本人歌唱指導付き）美川憲一、山川豊、瀬口侑希、五十川ゆき、不知火鈴香

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.11（本人歌唱指導付き）北島三郎、大江裕、木村徹二、田中あいみ、野村美菜

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.12（本人歌唱指導付き）鳥羽一郎・山川豊、はやぶさ、松尾雄史、津吹みゆ、秋岡秀治

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.13（本人歌唱指導付き）純烈、羽山みずき、三山ひろし、田中あいみ、水前寺清子

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.14（本人歌唱指導付き）鳥羽一郎、三山ひろし、木村徹二、楠木康平

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.15（本人歌唱指導付き）北川大介、一条貫太、まつざき幸介、戸子台ふみや

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.16（本人歌唱指導付き）竹川美子、津吹みゆ、原田波人、3人娘Z、佐々木麻衣

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.17（本人歌唱指導付き）美川憲一、高橋キヨ子、千葉げん太、長保有紀、成世昌平

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.18（本人歌唱指導付き）三山ひろし、中西りえ、立樹みか、青山ひかる

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.19（本人歌唱指導付き）純烈、田中あいみ、花咲ゆき美、恵谷昌史

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.20（本人歌唱指導付き）キム・ヨンジャ、Natsumi、大江裕、木村徹二、山本和恵

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.21（本人歌唱指導付き）瀬川瑛子、長保有紀、真木ことみ、川野夏美、平松賢人

◆【連載】いま、聴きたい演歌・歌謡曲 vol.22（本人歌唱指導付き）鳥羽一郎、津吹みゆ、二見颯一、知里、小田純平







