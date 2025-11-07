【アルゼンチン共和国杯／追い切り診断】想定“8人気前後”に高評価「A」　脚さばきスムーズで「研ぎ澄まされ仕上がり良好」

第63回（9日／GII、東京芝2500m）には、重賞初勝利を目指すスティンガーグラス、紅一点となるホーエリート、重賞2勝のローシャムパークなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「シュトルーヴェ」を取り上げる。

■シュトルーヴェ

関東の誇る名門厩舎が徹底的な英才教育を施し、昨年はGIを転戦。しかし、どうにも集中力の低さがパフォーマンスに制限をかけてしまい結果は得られなかった。6歳を迎え、今年はGII中心にローテーションを組んできていることからも、陣営は現実的な路線を歩むことに決心したよう。

エンジンのかかりが遅くスローの決め手比べになると分が悪くなるが、前走半年ぶりの札幌記念では2着以下から大きく離されずの7着。苦手な小回りコースで長期休養明けだった点を考慮すれば、やはりまだ能力的な衰えはない。

【調教動画】シュトルーヴェ

この中間は、10月上旬から始動してここまで順調に乗り込み。1週前はウッドの併せ馬で、2歳馬相手に遅れ入線だったが、相手は動く馬。こちらは稽古でいつも地味に見せるタイプ。ズブさを見せるのは以前からで、その中で5F66秒2秒と自身の時計で動けている点から仕上がりに心配はない。

直前の脚さばきもスムーズで、ここまでの質量ともに不足なしといった雰囲気。さすがの仕上げで研ぎ澄まされている。ハンデ59キロで勝つまではどうかも大崩れはなさそうだ。

総合評価「A」