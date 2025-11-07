¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛACIDMAN¡¢7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë´ö¤Ä¤â¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È»ê¾å¤ÎÆÃÊÌ´¶¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ACIDMAN¤¬10·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Àè¤´¤í¸ø³«¤·¤¿7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤äµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¸³«¤ËÇ÷¤ë¾ÜºÙ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¢¡ACIDMAN ²èÁü26ÅÀ
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿²¿ÇÜ¤â¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¡£(¤½¤ó¤Ê·Ê¿§¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë)²»³Ú¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×(Vo, G)
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¸÷·Ê¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÂçÌÚ¿É×¤ÏËÜÊÔºÇ¸å¤Î¡ÖALMA¡×¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥À¥á²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´17¶Ê¡¢ACIDMAN¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿ÂçÌÚ¤Ë´ÑµÒÁ´°÷¤¬Á÷¤ëÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È²»³Ú¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ËÜÅö¤ËÂçÌÚ¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤À¡É¤È»×¤¦¤ÈÂç¤¤¯¼ó¹Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤ÄACIDMAN¤ÎËèÇ¯¹±Îã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¡£5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢½é¤á¤ÆÁ´10¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦³ÈÂç¤·¤¿·Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü(2025Ç¯10·î16Æü)¡¢Åìµþ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢ACIDMAN¤Ë¤È¤Ã¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤È¤¤¤¦¡¢¸å¡¹Èà¤é¤Î¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¤ËÂÀ»ú¤Çµ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é28Ç¯´Ö¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢²þ¤á¤Æ²»³Ú¤Ï¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Á°½Ò¤·¤¿ÆÃÊÌ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î´ÑµÒ¤¬¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÒÀÊ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¤ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç²¿¤é°ã¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¤¤È¡¢Í×¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¼ÂÎÏ¼¡Âè¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿´ÑµÒ¤ÎÁÛÁü¤ä´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬±éÁÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±é½Ð¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢±º»³°ì¸ç(Dr, Cho)¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥à¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤éÂçÌÚ¤¬¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥Î¥¤¥º¤òÓ¹¤é¤»¡¢¥³¡¼¥É¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡Öworld symphony¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ñ¥ó¥¯¤ÊÀª¤¤¤â»ý¤Ä¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¤¤¤¤Ê¤ê»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢°ì²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Î±éÁÕ¤¬´ÑµÒ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÑµÒ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁíÎ©¤Á¤À¡£¤½¤ó¤Ê´ÑµÒ¤ò¤µ¤é¤ËÀú¤ëº´Æ£²í½Ó(B, Cho)¤Ë±þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤¬·ý¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÌë¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂçÌÚ¤¬À¼¤ò¾å¤²¡¢¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁáÂ®¡¢¡ÖFREE STAR¡×¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥µ¥Ó¤Î4¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤Ç´ÑµÒ¤òÄ·¤Í¤µ¤»¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¤½¤Î¡ÖFREE STAR¡×¤Î´ÖÁÕ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯²÷ºÈ¤ò¶«¤ó¤À±º»³¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ÁÔ´Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿ÂçÌÚ¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢¼«Ê¬Ã£¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿10·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤ÊµÇ°Æü¡×¤È¡ãThis is ACIDMAN¡ä¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢µÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÇ¯¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢7Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä7¤¬Â·¤¨¤Ð¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤ÏÎáÏÂ7Ç¯¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
¤½¤ì¤Ï¶öÁ³¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ±§Ãè¤ÎË¡Â§¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡Ö¼°Æü¡×¤Î4¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤ÇºÆ¤Ó´ÑµÒ¤òÄ·¤Í¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¡Ö¥¹¥í¥¦¥ì¥¤¥ó¡×¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Æ¥¤¥¹¥È¤â»ý¤Ä¡ÖÇò¤È¹õ¡×¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀR&B¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ËµÒÀÊ¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¤Ï¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Á¥å¡¼¥ó¤À¤¬¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ®¤òÊü¤Á»Ï¤á¤¿3¿Í¤Î±éÁÕ¤Ï´ÑµÒ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢ËÍÃ£¤Î²»³Ú¤Ç¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤À¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¨¥´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤²Î¤ò±´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤«¡¢¤¿¤À´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ï¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤È¤«¤¸¤ãµõ¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿´¤Î±ü¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ê²Î¤ò±´¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤òËÍ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
ÂçÌÚ¤Î¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤ÎÆü¡¢¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÃæÈ×¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¡Ösonet¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¤Û¤É¿É¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ì´¤ä´õË¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÍÃ£¤Ï±§Ãè¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
Î®¤·¤¿ÎÞ¤¬¾øÈ¯¤·¤Æ¡¢±À¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÃÏ¤Ë±«¤ò¹ß¤é¤»¡¢²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿å¤Î½Û´Ä¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢²æ¡¹¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤ÈÂçÌÚ¤¬¸ì¤ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÌÜ¤«¤éÎÚ¤¬Íî¤Á¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤òÆ±´ü¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¸«»ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤½¤Î¡Ösonet¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ò¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë±é½Ð¤â¡£¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤¬ÇØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾å¤¬¤ê¡¢8¿ÍÊÔÀ®¤Î¸¹³Ú¥ª¡¼¥±¡¼¥¹¥È¥é(»Í²È±¬Âç¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹)¤¬¸½¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¡¢¤À¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤òÆ±´ü¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÉ®¼Ô¤Î´ª°ã¤¤¡£
¤½¤Î¡Ösonet¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¶¦¤ËÁÕ¤Ç¤¿¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×¡Ö°¦¤òÎ¾¼ê¤Ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÌë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£´ÑµÒ¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂçÌÚ¤¬¸À¤¤¡¢ºÆ¤Ó3¿Í¤À¤±¤ËÌá¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯Åª¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥¹¥È¤Î¡ÖÉ÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)¡×¤ÈÎØ²öÅ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö²ö¤ë¡¢½ä¤ë¡¢¤½¤Î³Ë¤Ø¡×¤òÈäÏª¡£¸å¼Ô¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤ÎÇòÇ®¤·¤¿±éÁÕ¤Ï·ã¾ð¥¨¥â¤Ê¤ó¤Æ¼ñ¤â¡£
¡ÖÉ÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)¡×¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±´ü¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¤·¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥Õ¥§¥¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤Î2¶Ê¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤Ç¤Ë2²ó»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
¡Ö¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò1¥ß¥ê¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Õ»¤Ó¤òÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Õ»¤Ó¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÍ¤ÃÁö¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´10¸ø±é¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´ÑµÒ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¶Ê¤òÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î1°Ì¤ò¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î´ÑµÒ¤¬Áª¤ó¤À1°Ì¤ÏÁ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØINNOCENCE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¡£ACIDMAN¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤ò¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ÌÄ¤é¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÊâ¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«¡¢ÉðÆ»´Û!?¡×¤ÈÂçÌÚ¤¬À¼¤ò¾å¤²¡¢¤Ê¤À¤ì¤³¤ó¤À¤Î¤¬¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¡£¤´Â¸¤¸¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¾×Æ°Åª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£½ÖÈ¯ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë3¿Í¤Î±éÁÕ¤¬°ìµ¤¤ËÇòÇ®¤¹¤ë¡£
¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç±éÁÕ¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é·ý¤ò¿¶¤ê»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡ÖÂ¤²Ö¤¬¾Ð¤¦¡×¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×¤È¶Ê´Ö¤ò¶õ¤±¤º¤Ë·Ò¤²¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò¥À¥á²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×¤Î¸åÈ¾Éô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉðÆ»´Û¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê¶«¤Ö¤¾¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿ÂçÌÚ¤Ë±þ¤¨¡¢´ÑµÒÁ´°÷¤¬¶«¤ó¤À²÷ºÈ¤¬ÆüËÜÉðÆ»´ÛÃæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
À±·¿¤Î»æÊÒ¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤êÁÔÂç¤Ê¡ÖALMA¡×¤À¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤«¤é°ìÅ¾¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë±éÁÕ¤Ë¿È¤â¿´¤â°Ñ¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤¸¤Ã¤ÈÄ°¤Æþ¤ë´ÑµÒ¤Î»Ñ¤ÏÂçÃÄ±ß¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢3Æü¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤«¤éÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦»×¤¤¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¥´¥¹¥Ú¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öfeel every love¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¥¯¥¢¥¤¥¢¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·Þ¤¨¡¢³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È1¶Ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±§Ãè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·ã¤·¤¤¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë»¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¡¢Â¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡© ¤¤¤ë¤«¤Ê¡© ÆüËÜ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤ä¡¢À¤³¦¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤«¤é1¥Ð¥ó¥É¤°¤é¤¤¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£µö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¶¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤³¤³¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1Ê¬1ÉÃÂç»ö¤ËÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¨¡¨¡ÂçÌÚ¿É×
2»þ´ÖÈ¾¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖYour Song¡×¡£2002Ç¯È¯É½¤Î¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÁÏ¡Ù¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥Ã¥×É÷¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î¿´¶¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë2026Ç¯4·î9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡ä³«ºÅ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Ï¡£6·î27Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë9-10¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¿´Áþ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë³èÆ°¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ACIDMAN¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³¸ýÃÒÃË
»£±Æ¡ýVictor Nomoto - Metacraft¡¿Taka¡Énekoze photo¡É¡¿¥Ë¥·¥à¥é¥«¥Ä¥
¡¡
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë / 10·î26Æü(Æü)¡÷Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û SETLIST
01 world symphony
02 Ìë¤Î¤¿¤á¤Ë
03 FREE STAR
04 ¼°Æü
05 ¥¹¥í¥¦¥ì¥¤¥ó
06 Çò¤È¹õ
07 ¥ê¥Ô¡¼¥È
08 sonet
09 µ¨Àá¤ÎÅô
10 °¦¤òÎ¾¼ê¤Ë
11 À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ëÌë
12 É÷ÄÉ¤¤¿Í(Á°ÊÔ)
13 ²ö¤ë¡¢½ä¤ë¡¢¤½¤Î³Ë¤Ø
14 ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
15 µ±¤±¤ë¤â¤Î
16 Â¤²Ö¤¬¾Ð¤¦
17 ¤¢¤ë¾ÚÌÀ
18 ALMA
encore
19 feel every love
20 Your Song
¡¡
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦¡Öfeel every love¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¡¡
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¡¡
¢£¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢§±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡Ë. ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷³Ø¡×¤è¤ê¡¢¡Öfeel every love¡×¤Î¥é¥¹¥µ¥Ó(02:45º¢¡Á 60ÉÃ°ÊÆâ)¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤ò»£±Æ¡£
¢¨»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ°²è¤Ï60ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Î¾§¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://acidman.lnk.to/feeleverylove_cpWE
¡Ê2¡Ë. ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ACIDMAN¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëSNS¤Ø¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¦ÂÐ¾ÝSNS¡§X, Instagram¥ê¡¼¥ë, TikTok, YouTube Shorts
¢¨Instagram, TikTok, YouTube Shorts¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡Öfeel every love (¥µ¥Óver.)¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öfeel every love¡×(02:45º¢¡Á60ÉÃ°ÊÆâ)¤Î¸ø¼°²»¸»¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë. ±þÊçµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤·Á÷¿®¡£
¢§Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯11·î9Æü(Æü)23:59 ¤Þ¤Ç
¢§¿³ºº¤ÎÎ®¤ìµÚ¤Ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
SNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë1¼¡¿³ºº¤È¡¢ÂÐÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á11·î9Æü(Æü)¡§1¼¡¿³ºº±þÊç´ü´Ö(Æ°²èÅê¹Æ)
11·îÃæ½Ü¡§1¼¡¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí¡¡
11·î22Æü(ÅÚ)¡§ºÇ½ª¿³ºº(ÂÐÌÌ@ÅÔÆâË¿½ê or zoom ¿³ºº)
12·î¾å½Ü¡§ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí
12·î07Æü(Æü)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¸ø±é)
12·î20Æü(ÅÚ)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Åìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é)
¢¨¿³ºº²áÄø¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î³Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñÅù¤ÏÁ´¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-22/
¡¡
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
open19:00 / start19:30
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
½Ð±é¡§ACIDMAN
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¸÷³Ø¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/
¡¡
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¡¡
¢£2026Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡ä
4·î09⽇(⽊)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
4·î18⽇(⼟)¡¡µÜ¾ë¡¦⽯´¬ BLUE RESISTANCE
4·î29⽇(⽔/½Ë)¡¡ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
5·î10⽇(⽇)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
5·î15⽇(⾦)¡¡⼤ºå¡¦NHK⼤ºå¥Û¡¼¥ë
5·î22⽇(⾦)¡¡ºë⽟¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û ⼤¥Û¡¼¥ë
5·î24⽇(⽇)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM LOGOS
5·î29⽇(⾦)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
6·î06⽇(⼟)¡¡²¬⼭¡¦CRAZYMAMA KINGDOM
6·î14⽇(⽇)¡¡²Æì¡¦ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
6·î27⽇(⼟)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸⽰¾ì Å¸⽰¥Û¡¼¥ë9-10
¾ÜºÙ¡§https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ACIDMAN ¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡ACIDMAN ¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸(¥ì¡¼¥Ù¥ë)
¢¡ACIDMAN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ACIDMAN MOBILE
¢¡ACIDMAN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ACIDMAN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ACIDMAN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡ACIDMAN ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡ãSAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-¡ä ÆÃÀß¥µ¥¤¥È