セントケア、上期経常は一転3％増益で上振れ着地、今期配当を見送り

セントケア・ホールディング <2374> [東証Ｐ] が11月7日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.6％増の13.6億円となり、従来の28.6％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の20.2億円に対する進捗率は67.5％に達し、5年平均の51.9％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比41.8％減の6.5億円に落ち込む計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来31円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の6.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.8％→4.3％に悪化した。



株探ニュース

