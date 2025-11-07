[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇141銘柄・下落127銘柄（東証終値比）
11月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは298銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1768> ソネック 1330 +270（ +25.5%）
2位 <4933> Ｉｎｅ 1555 +300（ +23.9%）
3位 <3422> Ｊ－ＭＡＸ 420 +80（ +23.5%）
4位 <8789> フィンテック 122 +14（ +13.0%）
5位 <4598> デルタフライ 559 +62（ +12.5%）
6位 <9562> ビジコーチ 2911.2 +301.2（ +11.5%）
7位 <3997> Ｔワークス 397 +33（ +9.1%）
8位 <4385> メルカリ 2425 +201.0（ +9.0%）
9位 <6836> ぷらっと 1262.1 +101.1（ +8.7%）
10位 <8881> 日神ＧＨＤ 662 +52（ +8.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2243> ＧＸ半導体 2071.1 -499.9（ -19.4%）
2位 <3842> ネクスジェン 1077.4 -227.6（ -17.4%）
3位 <7906> ヨネックス 3440 -700（ -16.9%）
4位 <6666> リバーエレク 383 -66（ -14.7%）
5位 <4783> ＮＣＤ 2380 -380（ -13.8%）
6位 <3323> レカム 97 -12（ -11.0%）
7位 <5287> イトヨーギョ 1237 -129（ -9.4%）
8位 <6777> ｓａｎｔｅｃ 8300 -700（ -7.8%）
9位 <2780> コメ兵ＨＤ 2800 -230（ -7.6%）
10位 <4320> ＣＥＨＤ 930 -76（ -7.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4385> メルカリ 2425 +201.0（ +9.0%）
2位 <7752> リコー 1371 +43.5（ +3.3%）
3位 <7733> オリンパス 1920 +48.5（ +2.6%）
4位 <4208> ＵＢＥ 2316.5 +46.5（ +2.0%）
5位 <5831> しずおかＦＧ 2138 +37.0（ +1.8%）
6位 <8801> 三井不 1662.9 +21.9（ +1.3%）
7位 <6701> ＮＥＣ 5525 +42（ +0.8%）
8位 <4751> サイバー 1515.4 +10.9（ +0.7%）
9位 <5803> フジクラ 20550 +135（ +0.7%）
10位 <6506> 安川電 4087 +26（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7267> ホンダ 1518.2 -66.8（ -4.2%）
2位 <6645> オムロン 4080 -168（ -4.0%）
3位 <8331> 千葉銀 1475 -21.5（ -1.4%）
4位 <4506> 住友ファーマ 2127.6 -14.4（ -0.7%）
5位 <6752> パナＨＤ 1710.8 -9.7（ -0.6%）
6位 <5020> ＥＮＥＯＳ 970.8 -5.4（ -0.6%）
7位 <9434> ＳＢ 218 -0.9（ -0.4%）
8位 <6762> ＴＤＫ 2483 -10.0（ -0.4%）
9位 <4661> ＯＬＣ 3100.1 -10.9（ -0.4%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1440 -5.0（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース