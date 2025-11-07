　11月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは298銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は127銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は63銘柄。うち値上がりが36銘柄、値下がりは18銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は20円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1768>　ソネック　　　　　 1330　　+270（ +25.5%）
2位 <4933>　Ｉｎｅ　　　　　　 1555　　+300（ +23.9%）
3位 <3422>　Ｊ－ＭＡＸ　　　　　420　　 +80（ +23.5%）
4位 <8789>　フィンテック　　　　122　　 +14（ +13.0%）
5位 <4598>　デルタフライ　　　　559　　 +62（ +12.5%）
6位 <9562>　ビジコーチ　　　 2911.2　+301.2（ +11.5%）
7位 <3997>　Ｔワークス　　　　　397　　 +33（　+9.1%）
8位 <4385>　メルカリ　　　　　 2425　+201.0（　+9.0%）
9位 <6836>　ぷらっと　　　　 1262.1　+101.1（　+8.7%）
10位 <8881>　日神ＧＨＤ　　　　　662　　 +52（　+8.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2243>　ＧＸ半導体　　　 2071.1　-499.9（ -19.4%）
2位 <3842>　ネクスジェン　　 1077.4　-227.6（ -17.4%）
3位 <7906>　ヨネックス　　　　 3440　　-700（ -16.9%）
4位 <6666>　リバーエレク　　　　383　　 -66（ -14.7%）
5位 <4783>　ＮＣＤ　　　　　　 2380　　-380（ -13.8%）
6位 <3323>　レカム　　　　　　　 97　　 -12（ -11.0%）
7位 <5287>　イトヨーギョ　　　 1237　　-129（　-9.4%）
8位 <6777>　ｓａｎｔｅｃ　　　 8300　　-700（　-7.8%）
9位 <2780>　コメ兵ＨＤ　　　　 2800　　-230（　-7.6%）
10位 <4320>　ＣＥＨＤ　　　　　　930　　 -76（　-7.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4385>　メルカリ　　　　　 2425　+201.0（　+9.0%）
2位 <7752>　リコー　　　　　　 1371　 +43.5（　+3.3%）
3位 <7733>　オリンパス　　　　 1920　 +48.5（　+2.6%）
4位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2316.5　 +46.5（　+2.0%）
5位 <5831>　しずおかＦＧ　　　 2138　 +37.0（　+1.8%）
6位 <8801>　三井不　　　　　 1662.9　 +21.9（　+1.3%）
7位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5525　　 +42（　+0.8%）
8位 <4751>　サイバー　　　　 1515.4　 +10.9（　+0.7%）
9位 <5803>　フジクラ　　　　　20550　　+135（　+0.7%）
10位 <6506>　安川電　　　　　　 4087　　 +26（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7267>　ホンダ　　　　　 1518.2　 -66.8（　-4.2%）
2位 <6645>　オムロン　　　　　 4080　　-168（　-4.0%）
3位 <8331>　千葉銀　　　　　　 1475　 -21.5（　-1.4%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　 2127.6　 -14.4（　-0.7%）
5位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1710.8　　-9.7（　-0.6%）
6位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　970.8　　-5.4（　-0.6%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　218　　-0.9（　-0.4%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2483　 -10.0（　-0.4%）
9位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 3100.1　 -10.9（　-0.4%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1440　　-5.0（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース