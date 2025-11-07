¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛACIDMAN¡¢4Ç¯¤Ö¤ê13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ËÑÛÁ³¤¿¤ë³Ð¸ç¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¡×
±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¾×Æ°°î¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤âÌÜÇò²¡¤·¡¢ACIDMAN¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë13ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤ò10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë10·î26Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤È¤¤¤¤¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤È¤¤¤¤¡¢²¿¤ä¤é¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê³è¶·¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤È¤È¤â¤Ë¿á¤»Ï¤á¤¿ÄÉ¤¤É÷¤¬¤½¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Îº£¸½ºß¤Ë·ë¼Â¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¡£ÂçÌÚ¿É×¤â(Vo, G)¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤òºî¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢·ëÀ®28Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥ó¥É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë²Ð¤òÅÀ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Ë¤Ï¤½¤Î¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤ä¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤¿²¦Æ»¥Ð¥é¡¼¥É¡Ösonet¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥È µ¶¤ê¤Î·Ù´± Season1¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÇò¤È¹õ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¥á¥í¥¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Á´13¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°ºî¡ØINNOCENSE¡Ù°Ê¾å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¤Ê´¶À¤âÄ°¤¤É¤³¤í¤À¡£
¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂçÌÚ¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¸Ì¿¤È±§Ãè¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤ë¸÷¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡¢¤µ¤é¤ËÄ°¤¼ê¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ÂçÌÚ¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä³Ú¶Êºî¤ê¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÌÁÍ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â»²²Ã¤·¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤âACIDMAN¤Î³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÊª¸ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ä°¤±þ¤¨¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥¸¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ìÈ¯ÌÜ¤Î²»¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë
¢£¤¿¤Ö¤ó10Ç¯¤°¤é¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê
¨¡¨¡Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é25¼þÇ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÂçÌÚ¡§¤¨¤Ã¤È¡¢·ëÀ®¤Ï1997Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤«¤éºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¤À¤«¤é¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤¤¤ä¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤â½Ð¤ë¤·¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤â½Ð¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÆÃ¤Ë¼þÇ¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ÂçÌÚ¡§Î¢¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¼þÇ¯¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£10·î26Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤â¤¢¤ë¤·¡¢2ºîÆ±»þ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼þÇ¯¤Ã¤Ý¤¤Æ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¤Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÉðÆ»´Û¸ø±é¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤«¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é25Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì»È¤¨¤ë¤Ê¡£º£Æü¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¼¤Ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÂÔË¾¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¼ê±þ¤¨¤«¤é¡¢¤Þ¤ºÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤Ï¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í´Ö¤È¤«¡¢±§Ãè¤È¤«¡¢À¸Ì¿¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤é¤¬¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¶É»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ìä¤¤³Ý¤±¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Á°ºî¡ØINNOCENSE¡ÙÆ±ÍÍ¡¢º£²ó¤â¤Þ¤¿4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ë²ÌÅª¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¹ç´Ö¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¤¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¤¤¤ä¡¢¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ò°ìÃ¶»ß¤á¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Í½Äê¤è¤ê»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÎý¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¸¤ã¤¢¡¢±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×°ÊÁ°¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢À©ºî¤Ï»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ï¡¢¡Öfeel every love¡×¤ò¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢¡Öfeel every love¡×¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ËÄó¶¡¤·¤¿¼çÂê²Î¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é¡È·ã¤·¤¤¶Ê¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤Ê¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Öfeel every love¡×¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡© ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Öfeel every love¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¡Öfeel every love¡×¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸å¤Û¤ÉÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Çëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢À¸Ì¿¤ä±§Ãè¤Îº¬¸»¤È¤Ê¤ë¸÷¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ACIDMAN¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¡¢²þ¤á¤Æ¸÷¤òÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÂçÌÚ¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ï¤º¤Ã¤È»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤¬1704Ç¯¤Ë¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢¼Â¸³¥ì¥Ý¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤òÀÎ¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¼Â¸³¥ì¥Ý¡¼¥È¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Á¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«»È¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤ì¤Ç¡¢¶â¤ò½ä¤ëÁèÃ¥Àï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤é¿Í´Ö¤Ï¸÷¤êµ±¤¯¤â¤Î¤Ë¤º¤Ã¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤òºî¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÂ¾¤Î¶Ê¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬º£²ó¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¸¤ã¤¢¡¢¸÷¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¶Ê¤¬¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡©
ÂçÌÚ¡§Ãæ¤Ë¤Ï´º¤¨¤Æºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¡£¸åÈ¾¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤«¤Ï¡£¡Ö¸÷¤ÎÌë¡×¤ÏÄó¶¡¶Ê¤À¤«¤éÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤òºî¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤â¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê²Î»ì¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£º£²ó¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¸÷¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡ÖÇò¤È¹õ¡×¤È¤«¡ÖÀÄ¤¤É÷¡×¤È¤«¡¢¿§¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿§¤â¸÷¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢¸÷¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¸÷¤¬À¸Ì¿¤Îº¬¸»¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª¼Á¤¬¸÷¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êª¼Á¤òÊ¬³ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ê¬»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸¶»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸¶»Ò¤Ï¤µ¤é¤ËÁÇÎ³»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÁÇÎ³»Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢·ë¶É¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¸÷¡£¤½¤Î¸÷¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¡È¾ì¤ÎÍÉ¤ì¡É¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ææ¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤é¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¶õµ¤¤âÆæ¤ÎÊª¼Á¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÀµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÐíâ×¤·¤¿»ëÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢±§Ãè¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬º£Çº¤ó¤Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÇº¤ß¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤ª¤¦¤¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¨¡¨¡Âç¤¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¡£À¤³¦¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢µ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â»³¤Û¤É¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì¤Íè¤òºî¤í¤¦¡Ä¡Ä²»³Ú¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾×Æ°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤â¤¦À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
ÂçÌÚ¡§¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤ò¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤À¤«¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤â¤½¤â²»³Ú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾×Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤È¤¡¢¡ÖACIDMAN¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Æþ¸ý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¸ý¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²»³ÚÅª¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤Ë¤Ïº£²ó¡¢¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤ËÆÃ¤Ë²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¶Á¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥®¥¿¡¼¤Î¶Á¤¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¶Á¤¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¶Á¤¡¢¥É¥é¥à¤Î¶Á¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦º¬¸»Åª¤Ê²»¤Î¶Á¤¤ÎÎÉ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡²»¤Î¶Á¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤¤¤¨¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¶õµ¤´¶¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¡ÖÎ¶¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤Î¥¸¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ìÈ¯ÌÜ¤Î²»¤ò·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤¿¤Ö¤ó10Ç¯¤°¤é¤¤³Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¨¡¨¡10Ç¯¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÌÚ¡§¤¢¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»î¤·Â³¤±¤Æ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥¸¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ìÈ¯ÌÜ¤Î²»¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯Ï¿¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¶Ê¤È¤·¤Æ10Ç¯Á°¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¥¨¥´¤¬Èó¾ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¶Ê¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¡¢¤ä¤Ã¤È·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¤³¦¤ÏÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï
¢£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¨¡¨¡¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¤òºî¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾×Æ°¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë½Ð¤¿¶Ê¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï1¶Ê¤°¤é¤¤Æþ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾×Æ°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¤Î·Á¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö·Ö¸÷¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÂçÌÚ¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¾×Æ°Åª¤Ëºî¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡·ã¾ð¥¨¥â¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§¡È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£ÅÅÇ¾¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤òµ¯¤³¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤¦¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¶Ê¤â¥Ð¥ó¥É¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÂçÌÚ¡§¥É¥é¥à¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢3¿Í¤À¤±¤Î±éÁÕ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥à¤Ï¥Ö¥é¥¹¥È¥Ó¡¼¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
ÂçÌÚ¡§¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥à¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«»ö¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡12·î7Æü¤È20Æü¤ËÁ´¶ÊÈäÏª¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¶ÊÈäÏª¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö·Ö¸÷¡×¤â¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÂçÌÚ¡§¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥à¤Î±º»³(°ì¸ç)¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Îº´Æ£(²í½Ó)¤µ¤ó¤âÂçÌÚ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤ÊÏÓ¤ò¤Ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
ÂçÌÚ¡§²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤È¸À¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê·Ý¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥à¤ÏÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤µ¤Ã¤¡Ö¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö·Ö¸÷¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÌæÀÚ¤ê·¿¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥å¡¼¥²¥¤¥¶¡¼Åª¤Ê¹ì²»¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂçÌÚ¡§³Î¤«¤Ë¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¥á¥í¥¦¤À¤Ã¤¿Á°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¾×Æ°¤ÎÈ¯Ïª¤Ë¤â»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÂçÌÚ¡§¡ÖÀÄ¤¤É÷¡×¤È¤«¡ÖÎ¶¡×¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¹ì²»¤Î¥¢¥¦¥È¥í¤¬ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡£¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ë°¤¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¹µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ì²»¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È·«¤êÊÖ¤·¥ë¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ê¥Ã¥×´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¹µ¤¨¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§ÆÃ¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÇä¤ì¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤ÏÃÏ¹ö¤À¡£¼«Ê¬¤ò¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢À¤¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿É¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹¥¤¤Ê²»¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡É¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀÎ¤«¤é¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î³Ð¸ç¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÕ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¼ºÎé¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¡£ÊÑ¤Ë¡¢¡È¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤âÄ°¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾®¼êÀè¤Î²»³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢Ä°¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎ¶¡×¤Î¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤«¡¢¡ÖÀÄ¤¤É÷¡×¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¹¥í¥Ã¥¯¤Ã¤Ý¤¤Å¸³«¤È¤«¡¢Á°ºî¤è¤ê¤â¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¤Ê´¶À¤¬¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡§¥·¥¬¡¼¡¦¥í¥¹¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¥·¥¬¡¼¡¦¥í¥¹¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥·¥¬¡¼¡¦¥í¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¡Öfeel every love¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤Ê¶Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÂçÌÚ¡§¤³¤Î¶Ê¤â9Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£
¨¡¨¡9Ç¯Á°⁉
ÂçÌÚ¡§¤¨¤¨¡£ºÇ½é¤Ë¤³¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤ÎÆüÉÕ¤ò¸«¤¿¤é¡¢9Ç¯Á°¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÃÆ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥Î¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥É¥é¥à¤ò¥ë¡¼¥×¤µ¤»¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ç¥â¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«È¯É½¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤À¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î´¶¤¸¤À¤«¤é¥®¥¿¡¼¤â¸å¤í¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢R&B¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤·¡£¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Ï¥´¥¹¥Ú¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¤¢¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¶É¡¢9Ç¯´Ö¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï°ìÀ¸¡¢Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ACIDMAN¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¥í¥Ã¥¯¤È¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¥É¥é¥à¤Î½ÐÈÖ¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£²óÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡»°±ºÂçÃÎ¤µ¤ó¤äBTS¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¡¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎUTA¤µ¤ó¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¥¯¥ï¥¤¥¢¤ÎÊý¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ÏÉèÌÌ¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¦¤Á¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¤Î¥¯¥ï¥¤¥¢¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢UTA¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥¯¥ï¥¤¥¢¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤³Ú¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òÊ¿ÏÂ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶Ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»¤¬Ï¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Åª¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤Î¶Ê¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿3Ç¯Á°¤È¤«4Ç¯Á°¤È¤«¤Ï¡¢¤Þ¤Àº£¤Û¤ÉÀ¤³¦¾ðÀª¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¿´Íý¤¬ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤ÏÀïÁè¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦µ¯¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤È¤«Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Îº¢¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÀïÁè¤Î¿ô¤Ã¤Æ·å¤¬°ã¤¦¤¯¤é¤¤¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢Æü¡¹¡¢ÊóÆ»¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤Î¤³¤È¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ã¤Æ¤è¤±¤¤¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÂçÌÚ¡§¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤ÊÊóÆ»¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦¤ÏÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤¬ÀïÁè¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡§¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤«¤¬½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÝ¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤â»ý¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó²á·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï½Æ¤ò¼êÊü¤¹Í¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï°¦¤ò¤â¤Ã¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡Öfeel every love¡×¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
ÂçÌÚ¡§º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ËÍ¡¢¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°¤¤¿Í¤À¤Ê¤È¤«¡¢¥¤¥ä¤ÊÅÛ¤À¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀÎ¤ÎÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê°¤È¤«¡¢Îò»Ë¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¤â¤¦¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤«¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡£
¨¡¨¡³Î¤«¤Ë¡£
ÂçÌÚ¡§Æ±¤¸¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤Ã¤È¡£¤É¤³¤«¤ÎÃ¯¤«¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë°¤Ë¤·¤Æ¡¢¶²¤ì¤Æ¡¢¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÎÂè°ìÊâ¡£¡Öfeel every love¡×¤¬°¦¤ò¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢°¦¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤È¸À¤¦¤«¡¢°ìÅ©¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é
¢£ËÍ¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤¿°ÕÌ£¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦
¨¡¨¡¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¡¢·ë¶É¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ´ü¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸½ºß¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¥·¥Ó¥¢¤ËÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¿ÀÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡×¤Ï¡È·¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ ¤½¤ì¤À¤±¤Ï Àµ¤·¤¤»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡£ÀÎ¡¢ËÍ¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ»×¤¤Çº¤à¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¤¤âÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í×¤Ï¡¢Á±¤È°¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«Êý¤äÎ©¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢À¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£Ðíâ×¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤ÆÃÏµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ°¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢º£¤â²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ù¤Ð³Ø¤Ö¤Û¤É¡¢¤³¤ÎÌ¿¤¬´ñÀ×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¹âÅÙ¤Ë¿Ê²½¤·¤¿Ê¸ÌÀ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²¾Àâ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤âËÍ¤é¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸¸ÁÛ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¸¸ÁÛ¤À¤È¤·¤Æ¤âËÍ¤ÏËÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¥«¥ë¥È¤Î¡È²æ»×¤¦¡¢¤æ¤¨¤Ë²æ¤¢¤ê¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÇ§¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤Ï½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤ÊÆ¼Áü¤äÀÐÁü¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤â¤¤¤º¤ì»à¤Ì¤·¡¢¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤¿Îò»Ë½ñ¤â¤¤¤º¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤º¤ìÃÏµå¤â±§Ãè¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¨¤ÁÁ´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÑ³¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤¬Ìµ°ÕÌ£¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌµ°ÕÌ£¤ÎÃæ¤ËÍ£°ìÀµ¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤ó¤ÊÀ¸Ì¿¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿À¸Ì¿¤â¡¢½É¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï±§Ãè¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¸Êª³Ø¼Ô¤ÎÊ¡²¬¿°ìÀèÀ¸¤¬Äó¾§¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°ÅªÊ¿¹Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë±§Ãè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç»ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ëµ¢·ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÂçÌÚ¡§Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¿¤ÀÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¤À¡É¨¡¨¡¤½¤ì¤¬Çº¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡£Ã¯¤«¤ËÀÎ¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤°ì¸À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È·¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ ¤½¤ì¤À¤±¤Ï Àµ¤·¤¤»ö¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤¿°ÕÌ£¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤â¤µ¤é¤Ë¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤è¤¦¤ä¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°Â°×¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤·¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ëÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¤·¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤À¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔ¹¬¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤â¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸÷³Ø (introduction)¡×¤ËÂ³¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Â¼Á¾å¤Î1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¡È¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÆæ¤À¤é¤±¤À¤è¡¢¤ï¤±¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢ËÍ¤é¤Ï²¿¤¬ËÜÅö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¸À¤¨¤ëºÇ¸å¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡È¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡§ËÍ¤âºÇ¶áÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡Ç¾¤ÎÃæ¤ËÀ±¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌÚ¡§Ç¾¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥°¥ê¥¢ºÙË¦¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢À±¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¼Â¤Ï¤½¤³¤¬ËÍ¤é¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤¬ËÍ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¢¥ë¥Ð¥àºÇ¸å¤Î²»¤ÈºÇ½é¤Î²»¤¬Æ±¤¸¤ÇÁ´ÂÎ¤¬¥ë¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤ÇÏÃ¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þÈ¯Çä¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤³¤ì¤â¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Á°¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¸¢Íø´Ø·¸¤Î»ö¾ð¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Ü¥«¥íP¤Î¤¸¤ó¤µ¤ó¤äjon-YAKITORY¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤ÏÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âºÇ¹â¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£Èà¤é¤ò´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ù¤Ã¤«¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Á´¶Ê¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËËÍ¤é¤¬¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢1¶Ê¤«2¶Ê¤«¤Ï¡¢¸¶¶Ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡¢¤É¤Î¶Ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
ÂçÌÚ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¡¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸¶¶Ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌÚ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤¬²Î¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î³èÆ°Í½Äê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÌÚ¡§¤Þ¤º¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¼ýÏ¿Á´¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢12·î7Æü¤È20Æü¤ËÂçºå¤ÈÅìµþ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÈ¯É½²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Á°ºî¤Î»þ¤Ë¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Õ¥ë¥¥ã¥Ñ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£½ª±é¸å¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°®¼ê¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°²ó¤ä¤Ã¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ãÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³¸ýÃÒÃË
»£±Æ¡ýTOYO
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ× ÄÌ¾ïÈ× Æ±ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦¡Öfeel every love¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ¡ï3,520(ÀÇ¹þ)
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ (¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¡ÖÂçÌÚ¿É×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¡×Æ°²è»ëÄ° / £¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡äCDÉõÆþ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ)
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
01 ELLEGARDEN ¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
02 ¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
03 Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é ¡Öto live feat LEO (ALI)¡×
04 the band apart ¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
05 ¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
06 jon-YAKITORY ¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î (Remix)¡×
07 downy ¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
08 10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
09 SOIL&¡ÈPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10 yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
11 THE ORAL CIGARETTES ¡Ömigration10⁶⁴¡×
12 BRAHMAN ¡ÖSILENCE¡×
13 Dragon Ash ¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
¢£¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢§±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡Ë. ¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷³Ø¡×¤è¤ê¡¢¡Öfeel every love¡×¤Î¥é¥¹¥µ¥Ó(02:45º¢¡Á 60ÉÃ°ÊÆâ)¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤ò»£±Æ¡£
¢¨»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ°²è¤Ï60ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Î¾§¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://acidman.lnk.to/feeleverylove_cpWE
¡Ê2¡Ë. ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ACIDMAN¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëSNS¤Ø¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¦ÂÐ¾ÝSNS¡§X, Instagram¥ê¡¼¥ë, TikTok, YouTube Shorts
¢¨Instagram, TikTok, YouTube Shorts¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡Öfeel every love (¥µ¥Óver.)¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öfeel every love¡×(02:45º¢¡Á60ÉÃ°ÊÆâ)¤Î¸ø¼°²»¸»¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë. ±þÊçµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤·Á÷¿®¡£
¢§Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯11·î9Æü(Æü)23:59 ¤Þ¤Ç
¢§¿³ºº¤ÎÎ®¤ìµÚ¤Ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
SNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë1¼¡¿³ºº¤È¡¢ÂÐÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á11·î9Æü(Æü)¡§1¼¡¿³ºº±þÊç´ü´Ö(Æ°²èÅê¹Æ)
11·îÃæ½Ü¡§1¼¡¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí¡¡
11·î22Æü(ÅÚ)¡§ºÇ½ª¿³ºº(ÂÐÌÌ@ÅÔÆâË¿½ê or zoom ¿³ºº)
12·î¾å½Ü¡§ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí
12·î07Æü(Æü)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¸ø±é)
12·î20Æü(ÅÚ)¡§¡ÖACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡× ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ(Åìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é)
¢¨¿³ºº²áÄø¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î³Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñÅù¤ÏÁ´¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-22/
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)
open19:00 / start19:30
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¡§1F³¬ÃÊÁ°
½Ð±é¡§ACIDMAN
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¸÷³Ø¡Ù
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-06/
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¢£2026Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡È¸÷³Ø¡É¡ä
4·î09⽇(⽊)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
4·î18⽇(⼟)¡¡µÜ¾ë¡¦⽯´¬ BLUE RESISTANCE
4·î29⽇(⽔/½Ë)¡¡ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
5·î10⽇(⽇)¡¡¿·³ã¡¦NIIGATA LOTS
5·î15⽇(⾦)¡¡⼤ºå¡¦NHK⼤ºå¥Û¡¼¥ë
5·î22⽇(⾦)¡¡ºë⽟¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û ⼤¥Û¡¼¥ë
5·î24⽇(⽇)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM LOGOS
5·î29⽇(⾦)¡¡µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
6·î06⽇(⼟)¡¡²¬⼭¡¦CRAZYMAMA KINGDOM
6·î14⽇(⽇)¡¡²Æì¡¦ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
6·î27⽇(⼟)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸⽰¾ì Å¸⽰¥Û¡¼¥ë9-10
¾ÜºÙ¡§https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/
