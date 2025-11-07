北斗晶、長男の27歳誕生日祝う家族ショット公開「母にしてくれてありがとう」
【モデルプレス＝2025/11/07】元プロレスラーでタレントの北斗晶が11月7日、自身のInstagramを更新。長男・佐々木健之介の誕生日を祝う家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】58歳元プロレスラー「ほっこり」長男夫婦＆孫らとの家族ショット
北斗は「健之介！27歳のお誕生日おめでとう」とコメントし、健之介の誕生日を祝う家族写真を投稿。「My beloved son Happy 27th birthday And thank you for making me your mother（愛する息子よ、27歳の誕生日おめでとう。私をあなたの母にしてくれてありがとう）」と綴り、母としての感謝の気持ちを表した。投稿された写真には、豪華な誕生日ケーキを囲む北斗と夫で元プロレスラー・タレントの佐々木健介、健之介夫婦とその子どもが写っており、家族全員が笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族写真」「健之介さん、おめでとうございます」「愛が伝わってくる」「ほっこりしました」「北斗さんの言葉に感動」「幸せそうで何より」などと反響が寄せられている。
北斗と健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
