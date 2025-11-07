『星と月は天の穴』田中麗奈が娼婦役で切り開く新境地！ 主演・綾野剛への愛と執念を体現 場面写真解禁
綾野剛主演の映画『星と月は天の穴』より、主人公のなじみの娼婦・千枝子（田中麗奈）の新場面写真が解禁された。
【写真】田中麗奈の新境地――『星と月は天の穴』場面写真
脚本家の荒井晴彦が監督を務めた本作は、長年の念願だった吉行淳之介による芸術選奨文部大臣受賞作品を映画化。過去の離婚経験から女を愛することを恐れる一方、愛されたい願望をこじらせる40代小説家の日常を、エロティシズムとペーソスを織り交ぜながらつづっている。
主人公の矢添克二を演じるのは、荒井と『花腐し』（2023）でもタッグを組んだ綾野剛。これまでに見せたことのない枯れかけた男の色気を発露、過去のトラウマから、女性を愛すること、愛されることを恐れながらも求めてしまう、心と体の矛盾に揺れる滑稽で切ないキャラクターを生み出した。
矢添と出会う大学生・紀子を演じるのは咲耶。女性を拒む矢添の心に無邪気に足を踏み入れる。矢添のなじみの娼婦・千枝子を演じるのは田中麗奈。綾野演じる矢添との駆け引きは絶妙で、女性俳優としての新境地を切り開く。さらには、柄本佑、岬あかり、MINAMO、 宮下順子らが脇を固める。
主人公・矢添（綾野）のなじみの娼婦・千枝子（田中）は、矢添を憎からず思っており、彼に対し他の客以上の“情”はある。しかし関係は進展することなく、時だけが流れ、女として自身の人生の選択をする時であることを自覚している女性だ。
愛をこじらせている矢添に決して踏み込むことなく淡々と寄り添う一方で、矢添の一番の理解者であることも見受けられる。さらには、己の幸せのために大きな決断を下していく千枝子の姿は切なくも軽やかで、咲耶演じる紀子とある種対照的な人物像となっている。ままならなさ、どうしようもなさを抱える心の内を全て言葉にはしない。しかし、それが全身からあふれ出る色香となって、役柄への説得力が増している。
田中自身も「今でも千枝子を思うと胸がキュッとします」と語る通り、千枝子が持つ矢添へのある種の愛と諦念、複雑な女心の内が物語に与える影響は大きい。
田中麗奈と荒井晴彦の出会いは2017年、三島有紀子監督による『幼な子われらに生まれ』。荒井が脚本を務めた同作で田中は浅野忠信とともにバツイチ同士で結婚した夫婦を演じ、血のつながらない家族に対する葛藤、再生を描いたこの作品で第91回キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞、第72回毎日映画コンクール女優助演賞ほか、作品としても第41回モントリオール世界映画祭審査員特別大賞など数々の賞に輝いた。
次いで、荒井が脚本を務めた『福田村事件』（2023年／森達也監督）で再タッグ。田中は、荒井が監督を務めた『火口のふたり』（2019）、『花腐し』（2023）にも引かれていたとコメントしており、今回の作品の出演には「お話をいただいた時はびっくりしましたが、お声がけいただき大変嬉しかったです」と語っている。
一方、荒井も「まさか出演してくれるとは思わなかった」と田中の参加に望外の喜びを明かし、さらには「ここまでやってくれるとは思わなかった」と期待を大きく上回る田中の演技に感嘆の声を寄せている。制作陣をうならせたという公園のブランコのシーンは見どころだ。
映画『星と月は天の穴』は、12月19日より全国公開。
