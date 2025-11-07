6輪ミニバンは「カッコよさ」が大事

東京ビッグサイトでは2025年11月9日まで「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」が開催されています。初日となった10月29日には、”モリゾウ”ことトヨタ自動車の豊田章男会長も同社系列のブースに登壇。各ブランドの代表とともに、ショー開催までのエピソードを披露しました。

【確かにカッコいいかも！】これが「LSコンセプト」に乗る“モリゾウ”です（写真）

特に注目を集めたのは、レクサスブースで行われた初公開モデル「LSコンセプト」に関するトークです。レクサスの渡辺剛プレジデントとともに登壇した豊田会長は、LSコンセプトの企画で“最もこだわった点”について語りました。

次期「LS」の方向性を示すとされるLSコンセプトは、従来の4ドアセダン型ではなく、6輪のミニバンへと変貌しました。後輪を2軸4輪へ増やすとともに、タイヤ自体を小径化した独特なパッケージングですが、この設計によって室内スペースの拡大やフラット化、低床化を実現しています。

しかし豊田会長は、「私がこだわったのは一点、後席のパッセンジャーが降りてくる時、どうすれば一番“カッコよく”見えるか、でした」と語ります。6輪化のメリットついて会長が最も重要視したのは、室内の快適さではなかったのです。

従来のセダン型に代わり、昨今はショーファードリブン（運転手付きの高級車）としての需要が高まっているミニバンモデルですが、豊田会長は「現在の『アルファード』などでは、VIPが座るシートの前を、3列目や2列目の乗員が通る必要がどうしてもあります。一方この6輪車であれば、すべての乗員がほぼ同時に乗り込めるので、VIPをお待たせすることがありません」と強調します。

6輪ミニバンのLSについて豊田会長は「単なる移動手段ではありません。まるでステージに登場するような、そんな演出までを考えた新しい価値の提案です」と自信を表明しました。

豊田会長は最後に、トヨタ車とダイハツ車の最終的な乗り味を決める「マスタードライバー」を務めていることも踏まえ、「私自身は自ら運転するのが大好きなのですが、そろそろパッセンジャーの気持ちも深く理解するために“マスターパッセンジャー”を目指そうかな、なんて考えています」と締めくくりました。