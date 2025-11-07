水上恒司×木戸大聖×綱啓永×JUNONの魂がぶつかり合うトーク＆撮影裏側も 実写映画『WIND BREAKER』特別映像2種解禁
水上恒司が主演し、木戸大聖、綱啓永、BE：FIRST・JUNONらが共演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、インタビューや鼎談、撮影現場の裏側、初出しとなる本編映像がたっぷり収録された特別映像2種が解禁された。
【動画】特別映像2種到着！ 物語の核心に迫る「ストーリー篇」、キャラクターたちの個性と絆を描く「キャラクター篇」
本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は『ハケンアニメ！』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した政池洋佑が務める。
ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥役に水上恒司。桜を真っ先に慕い、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦役に木戸大聖。頭脳明せきで、カンフーや合気道を彷彿とさせる独特のケンカスタイルを持ち、右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役に綱啓永。
風鈴高校の“てっぺん”である梅宮一を崇拝する荒くれ者・杉下京太郎役にJUNON（BE：FIRST）。風鈴高校3年で“四天王”の一人にして、防風鈴きっての武闘派・柊登馬役に中沢元紀。そして、風鈴高校の“てっぺん”を意味する総代・梅宮一役を上杉柊平が務める。
また、風鈴高校がある東風商店街の一角に店を構える「喫茶ポトス」で働き、桜たちを日々見守る喫茶店員・橘ことは役に八木莉可子。街を守る不良軍団＜防風鈴＞を狙う＜獅子頭連：シシトウレン＞の頭取・兎耳山丁子役に山下幸輝。＜獅子頭連＞の副頭取で、兎耳山に忠実なナンバー2・十亀条役に濱尾ノリタカの出演も決定した。
主題歌は、杉下役を務めるJUNONが所属するBE：FIRSTの「Stay Strong」。プロデューサーにはSKY‐HIとYaffleという最強の布陣を迎え、JUNON自身も作詞に参加している。
このたび、水上、木戸、綱、JUNON、そして萩原監督が出演する特別映像2種が到着。監督・キャストが作品の魅力を熱く語り合い、さらに撮影現場での貴重なオフショットも交えながら、作品の真髄を届ける。
ケンカだけが取り柄の嫌われ者・桜遥（水上）が、不良たちの巣窟・風鈴高校に入学したその日。「てっぺんを獲る」と宣言した桜を待っていたのは、街を守るヒーロー集団へと変貌した＜防風鈴＞たちの姿だった―。
孤独だった桜が仲間たちとの出会いを通して、街を守るヒーローとして成長していく姿を描いた本作。「ストーリー篇」で、桜を演じる水上は、「“不良”って“良”を打ち消す言葉だけど、桜は防風鈴に出会って変わっていく。そこがめちゃくちゃ新しい映画になっている」と語る。
萩原監督は「ケンカは相手を知るためのメタファー。殴り合いながら対話している」と語り、楡井役の木戸も「“守る”という姿勢が新鮮で、優しさが根底にある」とコメントし、新時代の不良映画の誕生に期待が高まる。
やがて、風鈴高校の商店街で発生した万引き事件をきっかけに、物語は急展開を迎える。正義感から犯人を追った楡井が踏み入れたのは、敵対チーム＜獅子頭連＞の縄張り。越えてはならない一線を越えたことで、街を巻き込む抗争がぼっ発する。最凶の敵が迫る中、桜がたどり着く“本当に守るべきもの”とは―？
水上は、そんなドラマを演じる上で、「桜の痛みや弱さをどう表現するかをすごく大事にしました」と語り、さらに「キャストがみんな真摯に役と向き合っていて、その積み重ねがスクリーンに全部映っている。そういう作品に関われて嬉しい」と胸を張る。木戸も「全員がキャラの中で全力を出していて、集合体としてのパワーがある」と熱く語る。
映像内では、桜が風鈴高校に足を踏み入れる瞬間から、獅子頭連との激突までの本編映像が続々登場。アツすぎるバトル、仲間との絆、そして魂を揺さぶるドラマ―。見る者の心を震わせる胸アツストーリーが幕を開ける。
本作の魅力のひとつは、誰もが強烈な個性を放つキャラクターたち。ケンカの強さだけを信じて街の外からやって来た主人公・桜（水上）。桜を慕う情報収集が得意な楡井（木戸）、頭脳派で右目の眼帯がトレードマークの蘇枋（綱）、風鈴高校のトップ・梅宮（上杉柊平）、その梅宮を崇拝する荒くれ者・杉下（JUNON）、防風鈴の四天王である武闘派・柊（中沢元紀）らの個性がぶつかり合い、そして彼らを見守る喫茶店員・ことは（八木莉可子）の存在も温かい彩りを添える。
一方、敵対する最凶チーム＜獅子頭連＞も圧巻の存在感。頭取・兎耳山（山下幸輝）と副頭取・十亀（濱尾ノリタカ）が仕掛けた抗争が、風鈴高校に嵐を呼び込む。
「キャラクター編」で、萩原監督は「全員が自分のキャラクターを輝かせるためにアイデアを出してくれた」と、活気あふれる現場を回想。映像には撮影の合間、監督やスタッフと真剣に意見を交わす俳優陣の姿も映し出される。水上は、「桜として言葉に詰まる瞬間や、迷う時間をどう鮮やかに表現するかを大切にした」と語り、綱は「漫画では描けない心情の揺れを、人間が演じるからこそ出せた」と手応えをにじませる。そして本格演技初挑戦となるJUNONは、「リアクションが特に難しかったけど、すごく頑張ったので注目してほしい」と笑顔を見せた。
映像では、バトルシーンの迫力、仲間同士の信頼、そしてキャラクターそれぞれの“生き様”がさく裂。彼らが“守るための闘い”へ身を投じていく瞬間を、スクリーンで楽しみたい。
さらに映画本編では、キャスト陣がさらに磨きをかけたアクションを披露。観る者を彼らの闘いに巻き込んでいくような“風”を映し出した風速25m／s超の疾走感あふれるウィンドアクション、『ブルーピリオド』の萩原健太郎監督＆脚本を務めた『ハケンアニメ！』の政池洋佑のタッグによる圧倒的熱量で紡がれる青春ドラマの融合により、これまでの常識を打ち破る全く新しい不良映画が誕生する―。
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より公開。
