俳優業に8年ぶり復帰！ メーガン妃、撮影現場で笑顔をキャッチされる
英ヘンリー王子と結婚し、俳優業から離れていたメーガン妃が、『SUITS／スーツ』以来8年ぶりに俳優業に復帰。撮影現場で笑顔をキャッチされた。
【写真】メーガン妃の俳優時代 『SUITS／スーツ』フォトギャラリー
Deadlineによると、Amazon MGM Studiosの新作『Close Personal Friends（原題）』にメーガン妃が出演することを確認したそう。役柄の詳細は明らかになっていないが、妃は米カリフォルニア州パサデナの撮影現場で姿を目撃されており、本人役であるとみられている。
そして現地時間11月5日、紺と白のトライプシャツにエレガントな白のリネンパンツを合わせ、濃いサングラスをかけて、スタッフに笑顔で手を振る姿をMailOnlineが捉えた。この日、妃はプールサイドで撮影していたそうだ。
IMDbによると、同作は『恋人を取り戻すには』のジェイソン・オーリーが監督を務め、『Love， サイモン 17歳の告白』や『恋人を取り戻すには』のアイザック・アプテイカーと共に脚本を担当。有名人カップルと一般人カップルがサンタ・バーバラで出会い、意気投合する物語だそう。ブリー・ラーソンやリリー・コリンズ、ジャック・クエイド、ヘンリー・ゴールディングらが出演するようだ。
人気が再燃しているリーガルドラマ『SUITS／スーツ』で、パラリーガルから苦学の末に弁護士に転身するレイチェルを演じた妃は、2017年11月にヘンリー王子と婚約を発表。直後に更新が発表された同番組のシーズン7を最後に降板し、以来俳優業から遠のいている。
