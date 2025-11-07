ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【注目馬動向】ビザンチンドリームが香港ヴァーズを受諾 ジューンブ… 【注目馬動向】ビザンチンドリームが香港ヴァーズを受諾 ジューンブレアは香港スプリントへ 【注目馬動向】ビザンチンドリームが香港ヴァーズを受諾 ジューンブレアは香港スプリントへ 2025年11月7日 17時27分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 欧州遠征でフォワ賞を勝利し、凱旋門賞５着に健闘したビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智厩舎）が香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）への招待を受諾した。また、スプリンターズＳ２着のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英厩舎）は香港スプリント・Ｇ１（同・芝１２００メートル）への招待を受諾。両馬ともに国内外Ｇ１初制覇を狙う。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【データで見る】ビザンチンドリームの血統、戦績 【凱旋門賞】内を伸びたビザンチンドリーム５着にマーフィー騎手賞賛「ヨーロッパではＧ１級の力がある」 【動画】日本馬の悲願ならず ビザンチンドリームが５着…凱旋門賞ハイライト