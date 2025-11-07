欧州遠征でフォワ賞を勝利し、凱旋門賞５着に健闘したビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智厩舎）が香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）への招待を受諾した。また、スプリンターズＳ２着のジューンブレア（牝４歳、栗東・武英厩舎）は香港スプリント・Ｇ１（同・芝１２００メートル）への招待を受諾。両馬ともに国内外Ｇ１初制覇を狙う。