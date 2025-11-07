山崎武司、“新車”2台購入 スズキ“人気SUV”をド派手カスタム「車は個性ですから」「どこにいても、俺ってバレちゃうな」
現役時代から“車好き”で知られる元プロ野球選手の山崎武司（※崎＝たつさき）が、7日までに「車のリフォーム専門店ウエラ名古屋」のYouTubeチャンネルに出演。新車購入したという2台の車のうちスズキ“人気SUV”を公開した。
【写真多数】カッコイイ！『ジムニー ノマド』カラーラインアップ＆内外装全部見せ
1本目の動画で公開されたのは、山崎は「普通の『ジムニー』と違いますから！」と紹介するスズキ『ジムニーノマド』。黒のボディがピカピカに輝く同車に、今回ラッピングフィルムかプロテクションフィルムを貼りたいという。
同社から勧められたグリーンカメレオンというフィルムを試しに貼ってみると、光の都合で見る場所によって紫や緑に見える仕様に。「いいんじゃね？」「これはちょっと（他に）いないよね」「これはちょっとパンチ効いてる」と気に入り、施工することに。さらにフロントガラスにも、紫っぽいフイルムを施工をお願い。「車は個性ですから」と名言を残した。
動画後半には、施工後の“愛車”も公開。黒い幕に覆われたところからオープンになると、山崎は笑いながら「すげぇな」と一言。「何色なの？パンチあるね」と言いながら、車体全体を見て回り、「スーパーカーいいね！ランボルギーニなんかいいんじゃない？」と提案した。
山崎は、ラッピング前提に車体の色を黒にしたと言い、「どこにいても、俺ってバレちゃうな」といいつつ、満足度を「99点」と評価した。
