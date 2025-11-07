ジャケットより“こっち”かも！【大人のハニーズ】40・50代に似合う♡「きれいめブルゾン」

そろそろ羽織りアイテムを新調したくなる時期。そんなときは、【ハニーズ】の大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「きれいめブルゾン」がおすすめです。フェミニンな印象に導くバルーンデザインと、キルティング × フェイクファーの異素材MIXブルゾンをピックアップ。どちらも羽織るだけで、洗練された大人スタイルに仕上がるはず。

バルーンディテールでフェミニンムードを引き寄せるブルゾン

【GLACIER lusso】「裾バルーンブルゾン」\6,900（税込）

裾と袖が、旬なバルーンデザインのブルゾン。フロントのギャザーと丸みのあるシルエットが、ブルゾンならではのカジュアル感をほどよく中和して、フェミニンな印象に引き寄せてくれるはず。中にニットも着こめるゆとりのあるサイズ感で、丈は腰まわりを自然にカバー。クリーンな白パンツやスカートとも好相性で、オンオフ問わず活躍する予感。カラーは、ネイビーとチャコール、モカの3色展開です。

ビタミンカラーを引き立てる知的ネイビー

深みのあるネイビーのブルゾンは、明るいカラーを上品に引き立ててくれる頼もしい存在。イエローのトップスを合わせれば、知的な印象のなかに華やかさを添えてくれます。ほどよくボリュームのあるバルーンシルエットはタイトスカートとも好相性。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、ついつい手に取ってしまいそう。

キルティング × フェイクファーで華やかな印象へシフト

【GLACIER lusso】「ファー切替ブルゾン」\7,900（税込）

上半分はキルティング、下半分はフェイクファーをあしらった異素材ブルゾン。立体感のある切り替えデザインがコーデに奥行きを生み、羽織るだけで華やかな印象に導いてくれるかも。ブラックにグレーの柔らかさが加わり、重たく見えないのもポイントです。ノーカラーなので、顔まわりをすっきり見せてくれるうえに、マフラーも巻きやすいのが魅力。

白 × グレーでつくる上品フェミニンコーデ

女性らしさを引き立てる白のブルゾンは、グレーを合わせると落ち着きのある雰囲気にまとまります。淡色同士のコーデには、ブラックの小物をプラスして全体を引き締めるのが好バランス。ノーカラーのすっきりとした首まわりにハイネックインナーを重ねれば、品のあるレイヤードコーデの完成です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase