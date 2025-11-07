女優のアイラ・フィッシャー（４９）は、映画「グランド・イリュージョン 見破られたトリック」で共演した俳優のウディ・ハレルソンの靴を履かない習慣に驚きを語った。



【写真】共演者を驚かせるほどのこだわりを持つウディ・ハレルソン

トーク番組「ウォッチ・ホワット・ハプンズ・ライブ」に出演したアイラは、「ウッディのことは大好きだけど、彼の欠点は靴を履かないこと。いつでも、どこでも、ビーチサンダルかスリッパなの」と冗談交じりに語った。



特に驚いたのは、世界的高級レストランチェーン「Ｎｏｂｕ」での出来事。ハレルソンが前夜、同店にビーチサンダル姿で現れたことに対し、「ファッション的に疑問が残る選択だった」とコメントした。



とはいえ、今回はまだ履物があっただけ幸運だったかもしれない。２０１５年、映画「ハンガー・ゲーム ＦＩＮＡＬ：レジスタンス」のパリでのフォトコールでは、ハレルソンは靴を完全に省略し、靴下姿で登場。さらにＴシャツとパジャマ姿というラフな服装で、ジェニファー・ローレンス、リアム・ヘムズワース、ジョシュ・ハッチャーソン、フランシス・ローレンス監督らフォーマルな装いの共演者たちと並んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）