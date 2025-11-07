モーニング娘。'25の横山玲奈（24）が11月いっぱいは休養することが7日、分かった。ハロー！プロジェクトの公式サイトで発表された。



【写真】さんまの隣でもリラックス！余裕のピースを見せる横山

サイトでは「メンバーの横山玲奈ですが、ここ数日、加療中のメニエール病の症状が強く出ることが度々あり、医師より『3週間程度休養することが必要』との診断を受けました。」と説明。「これを受け、治療に専念させるため、今月いっぱいの活動を全て休ませていただくことといたしました。」とした。



開催中のコンサートツアー4会場での公演、12月3日発売の新曲「てか HAPPYのHAPPY!／私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」の発売記念＜チェキ・サイン・トーク会、11月26日に東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で開催する新曲発売記念ミニライブをそれぞれ欠席する。



横山は羽賀朱音（23）とともに、12月5日の横浜アリーナ公演でグループを卒業し、芸能界を引退することになってる。卒業コンサートのリハーサル期間などを考慮すれば、11月いっぱいの休養はギリギリの期限。卒コンに黄信号がともった形となった。



横山は、8月上旬から耳の不調が続いており、医師の診断を受けたところ、突発性難聴の兆候が見られたため加療を続けながら活動していた。9月中旬になって、めまい等の症状が出るようになったため、再度、検査を受けたところ「メニエール病急性増悪」と診断された。医師と相談し9月25日に休養を発表していた。



その後、10月6日には自身のブログで「体調も少しずつ良くなってきたため、明日から活動を再開させていただきます。」と再始動。10月23日には念願だったソロでのラジオ番組、MBSラジオ「モーニング娘。'25 横山玲奈のそろそろソロラジオしてもいい頃」がオンエアされるなどしてた。ただ、明石家さんまのアシスタントをレギュラーで務めている同局の「ヤングタウン土曜日」は欠席を続けている。



