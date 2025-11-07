福岡県苅田町でトヨタ自動車が進めていた電気自動車＝EV向けのバッテリー工場の建設計画が見直しとなることが分かりました。服部知事は、トヨタ自動車の社長らと6日、面会し報告を受けたと明らかにしました。



■福岡県・服部知事

「事業計画、これの再構築を進めている。今後、1年程度をかけて、幅広に新たな事業計画を策定したいというお話をいただきました。」



福岡県の服部知事は、トヨタ自動車の佐藤恒治社長らと福岡市内で1時間ほど面会し「事業計画を見直したい」と報告を受けたことを明らかにしました。

トヨタ自動車は苅田町にある福岡県所有の土地、およそ27万7000平方メートルを60億8000万円あまりでことし2月に購入していました。



そこにEV向けバッテリーの新たな工場を建設し、2028年からの生産開始を目指していました。



世界的なEV需要の伸び悩みを踏まえたもので、服部知事はトヨタ側の判断を「やむをえないもの」との考えを示しました。



また、トヨタ自動車の「完全撤退」の可能性については。



■服部知事

「苅田の土地を活用した幅広な新たな事業計画を作っていくんだという前提での話でありますので、撤退、あるいは完全撤退ということはないと考えております。」

福岡県内では、日産自動車も北九州市内にEV向けバッテリー工場の新設を計画していましたが、経営不振により、ことし5月に断念しています。