EXILEのTAKAHIRO（40）が7日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。スランプに陥っていた当時を振り返った。

この日は共にボーカルを務めるATSUSHIとそろって登場。お互いに聞いてみたいことを問われたATSUSHIは「TAKAHIROは入ってすぐの時は物凄くプレッシャーがあったと思うんですけれども、自分でも言ってることがあるけど、スランプの時期があったっていう」と話を振った。

TAKAHIROは「もう7年間ぐらいずっと大スランプで」と回顧。「自分が好きで始めたはずの歌も思うようにも歌えなかったですし、こんなにしゃべり声低いのに、歌ったらロー（低音）があまり出ないとか。ちょっとイップス的な、精神から来てるのか…」と打ち明けた。

克服したきっかけを問われると「ある夢を見て」とTAKAHIRO。グループに入ってからは、ATSUSHIに憧れてマイクを左手で持つようになっていたが、スランプ中の自身のソロライブのリハーサル前日に「右手でマイクを持って思い切り声が出てる夢を見た」と振り返った。

「何かのヒントなのかな」と思いリハーサルで試してみると「全然通り方が違っていて」と驚きの発見が。「これはいい感触だから、これで一時やってみようということでやっていたら、本当に戻ってきました、感覚が」と克服することができたという。

「全体のバランスというか、そういうのもあるのかなあと思います」としみじみと話した。