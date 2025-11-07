代々木アニメーション学院が7日、公式Xを更新。SNS告知に関するお詫びを発表した。

「当社のSNS告知に関するお詫び」と書き出して「この度、2025年11月8日に予定しております真白K大様ご出演イベントのSNS告知における一部画像について、掲載媒体におけるAIの自動生成機能によって、ご本人様の創作によるものではない画像が誤って掲載されました」と報告。

「本件は、真白K大様のご意思・ご関与は一切無く、ご本人様はじめ、関係者およびファンの皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と陳謝。「現在は当該画像の掲載停止・削除および差替えを完了しております」と報告した。

「当社は本件を真摯に受け止め、創作に携わるクリエイターの皆様の表現や技術に深く敬意を払い、再発防止策を講じてまいります」と締めくくった。

イラストレーターの真白K大氏は自身のXを通じて「代アニ様よりご報告いただき私も本件を知りました。私のイラストがAIイラストによって変換されたものが、広告に使用されていたとのことです」と説明。「代アニ様より事の経緯のご説明と直接謝罪をいただき、誠実にご対応していただいたためご心配には及びません！」とした。