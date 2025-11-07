「もうガラッと駅頭で空気が変わって、急にビラも受け取ってもらえなくなった」。2025年10月に内閣総理大臣に就任した高市早苗氏は、就任前の2025年1月に公開された文藝春秋PLUSの番組で、自民党が置かれた厳しい状況への危機感をそう述べていた。

【動画を見る】「謝罪ばかりの選挙をもう一度したら、自民党は終わる」高市早苗首相が語っていた“いま自民党は何をすべきか”

総裁選で石破茂氏に敗れ、前経済安全保障担当大臣として党の再建を見守る立場にあった高市氏。番組で語っていた党の課題と展望を振り返る。（全2回の1回目／続きを読む）

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年1月1日配信）

「この内閣は何を売りにするんだと」

石破内閣の初期対応について、高市氏は「選挙の前は混乱していたように見受けられます」と語った。特に2024年10月に行われた解散総選挙のタイミングは想定外だったという。

「あんなに早く解散総選挙を打たれると私も思っていなかった。新しい内閣ですから、予算委員会での集中審議などを通じて政策を打ち出し、質疑を受けてからの解散かなと思ってました」



高市早苗氏

準備不足のまま選挙戦に突入したことで、党として何を争点にすべきか見えなかった、と自身の意見を述べた。

「新しい内閣ができて、この内閣は何を売りにするんだと。私たちは選挙で何を新しい自民党の政策として重点的に訴えたらいいのか、わからなかったんです」

ガラッと街頭の空気が変わり、ビラも受け取られない

全国遊説中に体感した逆風についても、高市氏は具体的なエピソードを明かした。

非公認候補への資金提供問題が報道された翌日、九州での街頭演説で「もうガラッと街頭の空気が変わって、急にビラ受け取ってもらえなくなった」という。「（不記載に）関係のない新人や無派閥の方まであおりを食って落選されて、とっても残念なことでした」

さらに問題視したのは、解散日に新たな処分が発表されたことだ。「岸田前総裁（当時）がちゃんと役員の方々としっかり協議をされて、処分を一旦決められた。あれで処分が確定したと思っていた」と述べ、一度決まった処分を新しい総裁が変更することに「それは独裁だ」と総裁選の時から主張していたと強調する。

「（新たな処分が）その後の混乱につながった気がします」

「勝った方は多少の反対があっても実行できる」

石破総理の政権運営について、高市氏はエールを送りつつも複雑な心境を吐露していた。「せっかく内閣総理大臣になられたんで、存分にやられたらいいと思うんです。いや、私は負けた方なんで、敗者から見てるとそれがもどかしい。負けたものでもやりたいことがあったんですよ」と、自身が総裁選で訴えた政策を実現できない立場にあることへの悔しさを見せていた。

「勝った方は総裁選挙で訴えられたことを、多少の反対があっても説得して実行できる立場にある。やりたかったことをやられたらいいのに、もったいないなという気はしました」

「謝罪ばかりで政策を打ち出せない選挙をもう一度やったら…」

自身の今後の活動については、「私の守備範囲はテロと治安とサイバー犯罪対策」とした上で、特にサイバープロパガンダ対策に注力する意向を示した。

「外国勢力からの偽情報で民主主義が壊されるというようなことがあってもいけないし、災害時の偽情報なんかで命が失われるってことがあってもいけませんから」

こうした脅威に対処するための法整備などを、重点課題と位置づけた。

自民党全体には「不記載の問題にはきちっとけじめをつける。しかもできるだけ早くつける。年が明けたら本気で自民党はこの政策とこの政策についてはこう考えると、こういう新しい政策を打ち出すんだというところをやっていかなきゃだめ」と訴えた。

「謝罪ばかりで政策を打ち出せない選挙をもう一度やったら、自民党は終わると思っている」

自身が総理大臣に就任した現在、この番組での発言は高市政権の政策方針を予見するものとして、あらためて注目される内容となっている。

（「文春オンライン」編集部）