ある日、ネット上に突如書き込まれた「宣戦布告」。そこには、83人の名前、住所、職場……あらゆる個人情報が晒されていた--。

【画像】「週刊文春」編集部に“潜入”した塩田氏と有働氏

SNSで苛烈な誹謗中傷を行う人々への復讐から幕を開ける塩田武士氏の小説『踊りつかれて』のテーマは、「週刊誌の罪×SNSの罰」だ。人はなぜ、誹謗中傷を繰り返すのか。著者の塩田氏と有働由美子氏が語り合った（初出「文藝春秋」2025年8月号）。（全2回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

有働 塩田さんの新著『踊りつかれて』（文藝春秋）、本当に面白かったです。私は見本で読ませていただいたのですが、完成した本の装丁が凝っていて素敵ですね。色合いも質感もかっこいいし、女性のハイヒールとマイクスタンドが印象的に配置されていて、読了した後に見るとまた感慨が湧くデザインです。

塩田 僕は30年は持つ小説を書きたいと思っているので、装丁も大事にしているんです。読者の所有欲を満たし、自宅の本棚に飾って読み返したくなる、普遍性のある本にしたい。自分でも必ずデザインを提案しますし、編集以外の部分にも口出しします。それは、僕が労働組合の執行部にいたからだと思うんです。



新著を手に解説する塩田氏 Ⓒ文藝春秋

有働 えっ、装丁と労働組合がどう繋がるのですか!?……と伺う前に、塩田さんの経歴を簡単に紹介させていただきます。1979年、兵庫県に生まれ、関西学院大学卒業後に神戸新聞社に入社。2010年に『盤上のアルファ』（講談社）で小説現代長編新人賞を受賞して小説家デビュー。2012年に新聞社を退社し、『罪の声』（講談社）、『存在のすべてを』（朝日新聞出版）などヒット作を出してこられました。労働組合の執行部に入っていたのは、新聞社時代のことですね。

「組合として塩田の小説をどう思っとるんや！」

塩田 昔お世話になった委員長に口説かれ、断るために「小説の題材にしますよ」と言ったら、構わないと。やむを得ず小説家と記者、組合と三足の草鞋を履きました。退任後に約束どおり『ともにがんばりましょう』（講談社）という作品にしたら、僕の後任が経営側に怒られたという電話をしてきて。「組合として塩田の小説をどう思っとるんや！」と詰められたけど、組合員は誰も読んでいなかったという話（笑）。買ってくれていた経営側の方が優しい……。

有働 たしかに（笑）。

塩田 労働組合では自分のいた編集部門だけでなく、印刷、営業、広告など違った立場の言い分を、一つの労使交渉にまとめる経験をしました。今、出版社の編集以外の部署の人たちとも飲みに行き、装丁のことなどで意見交換するのは、この経験が生きていると感じますね。

有働 週刊文春で連載された『踊りつかれて』は、不倫報道によってSNSで激しい誹謗中傷に遭い、自ら死を選んだお笑い芸人・天童ショージと、週刊誌の記事のミスリードで姿を消した伝説の歌姫・奥田美月をめぐる物語です。序章の「宣戦布告」では、天童や奥田への誹謗中傷をSNSでくり返す人々に対して、名前や年齢・住所・職場・学校などの個人情報を晒してやると脅す、ある人物からの宣言文が綴られている。そこには、「よく聞け、匿名性で武装した卑怯者ども」「誰かが死ななきゃ分かんないの？」といった、痛烈な文言が並びます。

塩田 2018年に誤報をテーマにした『歪んだ波紋』（講談社）という作品を書いた際のことです。読者の反応を見ていて、SNSで発信している人でも、情報の真偽自体には興味がないのかもしれないと感じることがありました。この危うい状況は小説にして世に問わなければならないと思ってメモを取りだしたのが、今回の作品の始まりでした。

有働 じゃあ、構想は7年前からあったのですか。

塩田 はい。それをどこで発表するかを考えたのですが、週刊文春が2016年からスクープを連発して「文春砲」と呼ばれ、他メディアも「週刊文春によると〜」と報じるようになっていました。そうした“ニュースの中心”で書けば、自分の訴えが響くのではないかと思い、いつか週刊文春から連載依頼が来る日に備えてメモを続けていました。

有働 本当に依頼が来たのがスゴイ。でも、週刊誌批判にあたる内容は問題視されませんでしたか？

“新幹線作戦”を講じて

塩田 そこは策を講じました。導入部分の「宣戦布告」を書いておいて、2022年に編集者が僕の住む京都へ来るために新幹線に乗ったタイミングで、その原稿をメールしたんです。考える余裕は与えず、でも面白かったらゴーを出すはずだと。「週刊誌批判もあるけど続きが気になりませんか？」と聞く作戦です。

有働 反応はどうでしたか？

塩田 興奮気味に「書いてください！」と言われてホッとしました。

有働 私は「宣戦布告」を読んだ時、ドキッとしました。加害者になりたくないから自分からSNSに書きこみはしないのですが、誰かの炎上を目にしてほくそ笑むような気持ちが、心のどこかにもしかしたらあるのかも、と。

塩田 「宣戦布告」の内容は、8つの要素で成り立っています。意見の極性化、事実の軽視、匿名性、準公人の範囲、情報被害の普遍性、炎上への加担、正義とは何か、SNSで遠くから攻撃する安全圏のスナイパー……1つ2つだと響かない読者がいても、8つの矢を射てば、どれかは思い当たる確率が高まります。ある人は罪悪感を覚えるかもしれないし、またある人は怒るかもしれないけど、感情を揺さぶることで小説に引き込もうと考えました。

有働 執筆の準備期間には、女子プロレスラー・木村花さんが、テレビ出演時の言動をSNSで誹謗中傷され、亡くなった事件がありました。小説と似たことが実際に起きていく現実をどう捉えていましたか？

塩田 大きな炎上が起こるたびにSNSの誹謗中傷の中身を確認しましたが、匿名性の陰に隠れ、人の心を抉(えぐ)ってやろうと考え抜かれた言葉が目につきました。小説を書いたからといって解決策を提示できるわけではないですが、SNSに書き込む前に、ブレーキを踏む感覚が広がってほしいという思いはある。現代小説家としていま何ができるかを考え続け、この作品を書きあげました。

有働 この対談前、塩田さんと週刊文春編集部に突入してきました（笑）。私が編集長に、不倫スキャンダルで俳優さんの人生が狂うことに良心の呵責はありますかと尋ねたら、「まぁあるにはあるけど、そんなに……」みたいな答えでしたけど、どう受け取りましたか？

塩田 あの場では軽く言っていましたが、色々と考えていると思いますよ。僕が週刊誌記者に聞くと、「週刊誌に原罪があるのは認めざるを得ないし、怖いけど吞み込んでやるしかない」と言っています。編集長はむしろ、現場のストッパーになっている面もあるんじゃないかな。

有働 ストッパーですか。

暴露系インフルエンサーの“手法”

塩田 昔の週刊誌記者に聞いた、「必ず峰打ちにする」という言葉が印象に残っています。今の暴露系インフルエンサーは得た情報を容赦なく出して個人を追い込むけれど、週刊誌は手持ちの情報をすべて出すことはまずない。現場の記者は少しでも多く情報を出したがるけれど、上がストッパーとして押しとどめる。その違いは大きいかなと思います。

有働 うーん、プロのやり方ということか。まだ釈然としないなぁ。

塩田 ただ僕も、「プライバシーを暴かれる準公人って何やねん」とはずっと考えています。三権を司って権力を持つ公人はウォッチされて然るべきですよ。でも、芸能人や経営者といった準公人の私生活にどんな社会的影響力があって、我々の生活に関わるのかといったら、ないですよね。準公人って何なのかと、弁護士に聞いてもよくわからない。

有働 えっ、わからない？

塩田 明確な定義がないんです。社会的影響力、有名人であれば売れているかどうか、ということらしいのですが、しっくりこなくて。たとえば少し前に不倫疑惑が報じられた女優さんのSNSを見ると、コメント欄が地獄のようになっている。炎上の対象となる個人を、書き込む人は、実在の人間として想像できているのか。そこを問うために、ひとりの人間を丁寧に追う小説を書くことで、「あなたにとってはデジタルで質感のない虚像かもしれないけど、関係者にとっては、一緒に生きてきた人間なんだよ」と伝えたい。

有働 作中でお笑い芸人が「いつから『人を傷つけない笑い』とか言い出したんやろ。自嘲まで封じられるときついんやけど。何でこんな戦時中みたいに息苦しいんやろ」と書いた場面も印象に残っています。塩田さん自身、学生時代には漫才コンビを組んでいたそうですね。（後半に続く）

（塩田 武士,有働 由美子／文藝春秋 2025年8月号）