ある日、ネット上に突如書き込まれた「宣戦布告」。そこには、83人の名前、住所、職場……あらゆる個人情報が晒されていた--。SNSで苛烈な誹謗中傷を行う人々への復讐から幕を開ける塩田武士氏の小説『踊りつかれて』のテーマは、「週刊誌の罪×SNSの罰」だ。

同作で直木賞にノミネートされた塩田氏が作家になるまでの道のりを、有働由美子氏と語り合った（初出「文藝春秋」2025年8月号）。

事務所に入って、一生分スベった

塩田 芸人の真似事をして事務所に入り、一生分スベって、次は劇団に入るものの何かが違うと感じた。表に出る人って、舞台に出て一言二言で「コイツはおもろい奴や」と気づかせるパワーがあるんです。僕にはそれがない。どうしたらエンタテインメントを作って生きていけるのかと考えていた時に出会ったのが、藤原伊織さんの小説『テロリストのパラソル』（講談社）でした。そこから毎日、小説を書いてきました。

有働 そこが素直ですよね。

塩田 自分の力を疑っているからです。人にたくさんものを聞くのが僕の作風ですが、まったく自分を信用していないことの裏返しです。



有働 どういうことですか？

塩田 僕は新人賞を獲るのに12年かかりました。その間、才能がないかもという自問自答をしてきたわけです。一方で若い子が次々に賞を獲っていく。きらびやかな才能って一気に駆け上がるじゃないですか。

有働 階段を2、3段飛ばしで。

塩田 でも、そうはなれない僕が、小説の世界でどう戦えばいいのかを考えて、最終的にたどり着いたのが、「しぶとい人間が一番強いのではないか」という答えでした。

記者は限界だった

有働 小説にも「諦めない人間」と出てきますが、まさにご自身が。

塩田 それしかないんです。僕は人や現場を取材して、色々と教えてもらって、ようやく気づきを得られる。経験者やプロの力を借り、結果として作品の土台が強くなります。だからこそ、作品が30年持ってほしいと思い、より普遍性を追求することで、流行に左右されなくなる。

有働 塩田さんは徹底的な取材をすることで知られていますが、小説家は諦めて、記者として腕を上げていこうとは思わなかったのですか？

塩田 いえ、記者は限界でした。新聞はどうしても表に現れる事実を書く仕事が中心です。その裏に隠された、人間の心の動きや機微など、記事に書けないことが8割はある。僕はその8割が書きたかった。記者業は10年が限界でしたね。

有働 塩田さんの幼少期のエピソードで衝撃的だったのが、お母様が寝る前に松本清張の小説を読み聞かせしていたというお話です。

塩田 母のお陰で人間が一番怖いということに気づきましたね。母は語り終えると「タケちゃん、悪いことしたらあかんで」って、童話と同じ結論を言うんです。同じ結論だけど過程が違いすぎる。でもそうやって道徳を教えられた気がしますね。

有働 ご自分が父親になった今、同じように育てていますか？

松本清張＝アンパンマンの2歳の娘

塩田 いやいや。ただ、僕は松本清張の似顔絵を描いたマグカップを使っているのですが、長女が2歳頃にそれを指して「まつもとせいちょう」って言ったんです。

有働 2歳児が！

塩田 僕が無意識に話しているのでしょうね。4歳頃には、誕生日プレゼントに「まつもとせいちょうの絵本がほしい」と言われました。

有働 絵本かー（笑）。

塩田 松本清張というキャラとして、アンパンマンと同列に見ていた。この子はとんでもない家に育っているなと反省しました。

有働 松本清張好きのお母様は、読み聞かせしてきた息子が新人賞を受賞した時には、さぞかし喜んだのではないですか？

塩田 めちゃくちゃ喜びました。母は引っ込み思案で、僕の授賞式の前には、「有名な作家さんや出版社の偉い人がいっぱいいるのは怖いから、会場の端っこにいるね」と言っていたんです。でも当日、僕がスピーチのために舞台に立ったら、会場のど真ん中に母がいた（笑）。

有働 嬉しかったんだろうなぁ。

塩田 新人賞の最終選考に残った段階で「願掛けするわ」と言ってくれていたので、受賞後にどんな願掛けをしてくれたのかを聞いたら、白身魚を断っていたと。「えっ、白身限定なの？」「ごめん、赤身は食べたかってん」だそうです。

有働 かわいらしい〜。お姉様の塩田えみさんはラジオパーソナリティで、塩田さんと分野は違えども、表現されるお仕事ですね。

塩田 姉とは今も、ひとたび電話すると4時間くらいは話しますね。

有働 大人になってもそんなに仲がいいなんて、何を話すのですか？

塩田 お互い社会をどう見ているかといったことを次から次に。姉は8歳上で、幼少期に僕が言葉遊びで「庭には二羽鳥がいる」と言ったら、「『庭には二羽ニワトリがいる』のほうがいいわ」と返された。同様のことが多々あって、この人には一生勝てない、と。進学も就職も姉の影響で決めました。

有働 都度相談するのですか。

塩田 いえ、高校時代の僕は漫才師になりたいと言っていたけど、親は近所の関西学院大学に行かせたかったんです。そこで親は姉に説得を頼み、姉は僕に「タケちゃん、あんたはなんで芸人になりたいのかといったら、女の子にモテたいからなんよ」と言った。そう断じられると、僕は言い返せなくて。

有働 図星だった（笑）。

塩田 続けて「関学入ったらモテるで」と言われたその瞬間から、僕は英単語を覚え始めました。

有働 素直か！

塩田 騙されたと気づいたのは、入学後のことです。就職も似たようなもので、姉が新聞社はいいというので新聞社しか受けなくて。よう考えたら全部コントロールされて僕はアホですね（笑）。

有働 お母様の読み聞かせに始まり、塩田家は女系の力が強い。

4歳からスナック通い

塩田 父は父で変わった人で、僕は4歳からスナックに連れていかれていました。当時カラオケが1曲200円。常連の人が歌おうとすると父が「武士、歌わはるぞ」と言うので僕が100円玉のたくさん入ったザルから2枚取って機械に入れる。そうしながら、父がママや常連の人と話すのをじっと見ていました。

有働 塩田家の英才教育はなかなかすごいなぁ。

塩田 今思うとそれぞれキャラクターが濃くて、それを一番小さい人間がずっと見続けていたんですね。

有働 型破りに育った人って、逆に自分の子どもには教育熱心で、私立に行かせるとか海外留学させるというイメージがありますが、どうです？

塩田 確かに子どもには勉強してもらいたいですね。スナックと松本清張じゃ、小説家にしかなれないと思うので。

有働 それこそお子さん世代は、SNSの心配もありますよね。

塩田 まだスマホを触らせていないのですが、触らせる前に必ずルール作りをしようと思っています。『朱色の化身』（講談社）でゲーム依存の話を書いた際、ゲーム依存治療の先駆者の医師に話を伺ったのですが、基本的に依存症というものは簡単にアクセスできるものほど危ないのだと。スマホほどすぐ触れられるものはないし、SNSもゲーム依存も現代の病やなと思いましたね。

有働 それをお子さんにはどう説明しますか？

塩田 幸い本好きなので、このまま読書を続けてほしいです。おそらく子どもの人生はオンライン上にいる時間が長くなるだろうけど、“良質な孤独”を手に入れてほしいというのは言おうと思っています。

有働 良質な孤独、ですか？

塩田 寂しいことを手軽に紛らわそうとせず、オフラインの時間をどれだけ確保できるかが大事だよと。本を読んだり旅に行ったりして、ものに直接触れてほしい。僕は仕事道具にも凝っていて、愛着あるものを手入れしながら長く使うという感覚を大事にしています。質感が薄れていくデジタルの時代だからこそ、ものや、ものづくりをしている人の哲学に触れてほしいです。僕自身も、ものづくりをしていますし。

有働 まさに。

塩田 ものづくりをするとずっとそれを考えながら暮らすことになるので、最終的には哲学であり本質を目指す旅だと思っています。そういう人たちに触れられるのがオフラインの時間ですよね。近頃は「タイパ（タイムパフォーマンス）」という言葉もありますが、SNSより、こうして直接会う方が話を深める近道になりますしね。

