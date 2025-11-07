ある日、夫が原因不明の腹痛に襲われ、原因を特定できないまま衰弱していった末、3ヶ月を経て判明した病名は「原発不明がん」、そして余命はわずか数週間だった――。

国民病とされる「がん」。その中には、発生率が低い「希少がん」や治療が困難な「難治がん」といったものも存在する。もし家族が罹患した場合、私たちはどう向き合うべきなのか。

書評家の東えりかさんが、治療が難しいとされる「原発不明がん」に罹患した夫・保雄さんが亡くなるまでの約160日間を記した『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』（集英社）から、2人で過ごした自宅での18日間のようすをお届けする。（全4回の1回目／続きを読む）



自宅での緩和ケアが始まった

緩和ケアへ移行すると宣告されてから8日後の2月28日火曜日。退院の日を迎えた。ありがたいことに抜けるような青空だ。この日までに介護ベッドなど、在宅診療・介護に必要なものは全部自宅に揃った。すでに介護認定は要介護度5に決定済みなので、さらに足りないものはすぐに手配できると高梨さんから聞いていた。すべてを確認して、私は家を出た。

保雄が4ヶ月と20日ぶりに帰宅する。先が無いと告げられて絶望しているはずなのに、なぜか嬉しい。ここまでこぎつけたことが信じられないくらいだ。この数日ほとんど寝ていないので、精神的にハイな状態になっていたのかもしれない。

昼過ぎに病院に到着すると、保雄は入院中に着ていたお仕着せの病衣を脱ぎ、上半身はお気に入りのシャツとセーターに着替え、下はオムツのせいでファスナーが開いたままのコーデュロイ素材のズボンを穿いて私の到着を待っていた。それでは寒そうだ、と看護師さんに頼んで、持参したウエストがゴムになっているユニクロの厚手のズボンに穿き替えさせてもらう。

全身がやせ細り、座っているだけでも激痛が……

送迎は以前にもお願いした民間救急車の業者に頼み、運転も同じ人が担当してくれることになった。何かあった時のために、その事業所の看護師に同乗してもらう手配も済ませていた。依頼するとき、移動中に亡くなるかもしれない病状であることも納得してもらっていた。もちろん保雄本人は知らないが、もしそうなった場合には、在宅診療を担当する医師に対応してもらえることになっていた。

お世話になった看護師さんや主治医の奥屋医師に挨拶を済ませ、病室をあとにした。最後にようやく目を合わせてくれた奥屋医師の顔が少しだけ残念そうに見えたのは、私がそう感じただけだろうか。

病院側とのトラブルは一切なかったが、支払いに少し手間取った私を保雄は心配そうに待っていた。すでに脚にも身体にも力が入らないのに車椅子での帰宅を強く希望したからには、相当な覚悟があったはずだ。民間救急車に乗り込む前、保雄は久しぶりの外の空気を胸いっぱいに吸い込んでいる。幸いにも晴天だ。

ただ、全身がガリガリに痩せてしまい、クッションを敷きつめた座席とはいえ、座っているだけでもお尻の仙骨が当たって、刺さっているみたいに痛いと訴えた。車が走り始めるとちょっとした道路の窪みのバウンドでも激痛が襲うらしく、顔をゆがめ、実際に悲鳴も思わず出てしまう。

そのたびに路肩に停車してもらって、クッションや私のダウンコート、保雄の膝かけなどをお尻や背中と座席の間に押し込み、体勢を何度も整えた。ガタガタ揺れそうなところは最徐行してもらい、全体的に速度を落としてもらった。高速道路はできるだけ避けて、遠回りでもなるべく景色がいい場所を選んで走ってもらった。早咲きの梅の花が咲いている場所では少し車を止めて窓を開けるといい香りがした。お濠の水鳥が泳ぐ姿なども見ることができた。

「入院したのは10月だったからなあ、季節感がぜんぜんわからないよ」とお尻を痛がりながらも外を眺めて、明るく嬉しげな会話が続く。道中、お尻の痛み以外、苦痛を口に出すことはなかった。実際、見た目も苦しそうには一切見えなかった。

幸いなことに渋滞はなく、1時間あまりで無事に自宅マンションの入り口に到着した。そこにはすでに在宅看護・介護を担当してくれるスタッフが全員並んでいて、出迎えてくれた。

自宅での看護・介護は24時間体制で

駒込病院の山田看護師とケアマネの高梨さんは連絡を取り合って、保雄の看護・介護にかかわるスタッフはすべて24時間対応の事業所を頼んでくれていた。この希望を叶えることが難しかったのだと知ったのは、ずいぶん後になってからだ。

私たちが住むマンションには車椅子対応のエレベーターはあるものの、エントランスは10段ほど階段を上がらなくてはならない。そこでは人海戦術で車椅子を抱えあげ、5階の我が家まで比較的スムーズに移動できた。玄関を開けて中に入ると、保雄はゆっくりため息をついた。

入ってすぐのリビングの真ん中にセッティングされている介護ベッドに、スタッフが保雄を静かに横たえる。彼は上半身を少し起こした状態にしてもらい、部屋の中を見回している。外がよく見えるよう、まわりには視界を遮るものは何もない。さすがに疲れたらしく、顔色は悪く息も上がっていた。それでも、少し落ち着くともう一度大きなため息をついた。「やっと戻ってこられた」とつぶやいたのを、そこにいた全員が聞いた。

誰もが「お疲れさま」「もう大丈夫だよ」と声をかける。青空が目の前に広がる良いお天気の日で本当によかった。担当してもらう訪問看護ステーションの看護師3人が、すぐにバイタルチェックを始めた。私は、とにかく生きてこの部屋に戻ってきてくれたことが嬉しくて、彼の手を取って「よかったね、よかったね」と繰り返すことしかできない。彼もいちいち、「うん、うん」と応えてくれる。ふたりで力を合わせて買ったこの家に保雄は帰宅できたのだ。

