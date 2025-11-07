¡ÖÇ¢¤Ç¤µ¤¨°¦¤·¤¯»×¤¨¤ë¡×¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤Ç¡È¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤ä¤»ºÙ¤Ã¤¿É×¡É¤È¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿60Âå½÷À¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¡¹¡×
¡Ò¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤ä¤»ºÙ¤ê¡¢µßµÞ¼Ö¤Çµ¢Âð¡Ä¡È¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¡É¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤¬²á¤´¤·¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆü¡¹¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢É×¤¬¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÊ¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¸¶°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿ê¼å¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ëö¡¢3¥ö·î¤ò·Ð¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿ÉÂÌ¾¤Ï¡Ö¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¡×¡¢¤½¤·¤ÆÍ¾Ì¿¤Ï¤ï¤º¤«¿ô½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥°¥ë¥á¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¿ê¼å¤¹¤ëÃæ¤ÇÁª¤ó¤À¡ÖºÇ¸å¤Î¿©»ö¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¹ñÌ±ÉÂ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¬¤ó¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢È¯À¸Î¨¤¬Äã¤¤¡Ö´õ¾¯¤¬¤ó¡×¤ä¼£ÎÅ¤¬º¤Æñ¤Ê¡ÖÆñ¼£¤¬¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤â¤·²ÈÂ²¤¬Øí´µ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡½ñÉ¾²È¤ÎÅì¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤¬¡¢É×¡¦ÊÝÍº¤µ¤ó¤¬¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó160Æü´Ö¤òµ¤·¤¿¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤»à¿À ¸¶È¯ÉÔÌÀ¤¬¤ó¡¢É´Ï»½½Æü¤ÎµÏ¿¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢ÊÝÍº¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤¿¼«Âð¤Ç¤Î18Æü´Ö¤Î¤è¤¦¤¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
ÉÂ±¡¤«¤é¼«Âð¤Ë°Ü¤ê¡¢´ËÏÂ¥±¥¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©Paylessimages/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¡¡»ä¤Îµ¯¾²¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤6»þÈ¾¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÊÝÍº¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¡Öµ¬Â§Àµ¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¿²¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ë¿²¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¯¤¤Æ¤¹¤°¡¢ÊÝÍº¤¬²È¤¸¤å¤¦¤ÎÁë¤ò³«¤±¤í¤È¸À¤¦¡£´¨¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤È¿Ö¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö´¹µ¤¤ÏÉÑÈË¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢²È¤Î¶õµ¤¤¬Íä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥ä¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÉÂ¿Í½¤¬Éô²°¤Ë¤³¤â¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤¿¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÄ«¤ÈÍ¼Êý¡¢´¨¤¯¤Æ¤â±«¤Ç¤â²È¤¸¤å¤¦¤ÎÁë¤ò³«¤±Êü¤Ã¤Æ¡¢¿ôÊ¬´Ö¤Ï¶õµ¤¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ï¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÄ«¡¢¾ø¤·¥¿¥ª¥ë¤ò3ËçÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤òµ¯¤³¤·¡¢²¹¤«¤¤¥¿¥ª¥ë¤ò´é¤ËÅö¤Æ¡¢Ã°Ç°¤Ë¿¡¤¤¤¿¸å¡¢¶À¤ò¸«¤ÆÉ¦¤ò¤½¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾ø¤·¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼ó¼þ¤ê¤ä¾åÈ¾¿È¤â¿¡¤¯¡£È±¤ÎÌÓ¤òÛà¤«¤·¡¢¸ý¤¬¤Þ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë³Ü¤òÆ°¤«¤¹¡£»õ¤òËá¤¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤ÆÇ¿ËßÂå¤ï¤ê¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÅÇ¤½Ð¤¹¡£
¡¡À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¡¢º£Æü¤Ï¤É¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ê¤Î¤«¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¥Î¡¼¥Ä¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡¼¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤ÏÊÝÍº¤ÈÏÃ¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£
Ç¢¤Ç¤µ¤¨°¦¤·¤¯»×¤¨¤ë
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ê¿Í¤À¤¬¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ï³ÖÎ¥¾õÂÖ¤Ë¤¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢Âð¤·¤¿ÍâÆü¤Î¤³¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤º¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¡ÊË¬´Ç¡Ë¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤òÇØÃæ¤ËÉß¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÊÝÍº¤Î´é¤Î¿¿¾å¤Ë»ä¤Î´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤¤¤¤êðþ¤á¤Ã¤Ä¤é¤ò¤µ¤ì¡¢¡Ö¸ý¤¬½¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤´¤á¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤óÃæÃÇ¤·¡¢¤¹¤°»õ¤òËá¤¤¤Æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æºî¶È¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Èà¤Î´é¤Î¤½¤Ð¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Æ¥ê¥ó¤Ç¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤È¿´³Ý¤±¤¿¡£
¡¡»ÍÏ»»þÃæ¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë»ä¤Î¿©»ö¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡×¤È1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¿Ö¤Í¤ë¡£¤·¤«¤·²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÁ°¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤¿¡£¡Ö²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ë¤ª¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¿©»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÝÍº¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¸«¤ë¤Î¤â·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¢¤ÏÇ¢ÉÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï100¤«¤é200Õ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ç¢ÉÓ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤¿¤Î¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤ËÎ®¤¹»þ¡¢Ç¢¤Ç¤µ¤¨°¦¤·¤¯»×¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ÎÃë´Ö¡¢½é¤á¤Æ¾¯ÎÌ¤ÎÊØ¤¬½Ð¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉË¬´Ç¤µ¤ó¤¬µï¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¿¬¤ÎÀö¾ô¤Î»ÅÊý¤ä»æ¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ»È¤¦ÊýË¡¡¢¤µ¤é¤ËËÜ¿Í¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¥ª¥à¥Ä¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µÓ¤Î°ÌÃÖ¤ä¿ÈÂÎ¤Î¶Ê¤²Êý¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿
¡¡ÉÂ±¡¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª¿¬¤Îêóáì¡Ê¾²¤º¤ì¡Ë¤¬ÄË¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬´Ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤É¤¦½èÃÖ¤·¤è¤¦¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¡£æêÌç¤Î¾¯¤·¾å¤Î¤Û¤¦¤Ë10¥»¥ó¥Á»ÍÊý¤¯¤é¤¤¤Îêóáì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¬´Ç¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥Ú¥È¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÅÉ¤ì¤Ð¤è¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ö¶È¼Ô¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤À¤±¤É»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¤ÎÂç¤¤ÊêóáìÍÑ¤Îå«ÁÏ¹Ñ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆÌô¶É¤ËÍê¤à¤È¤È¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð»î¤·¤Ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÉÊÌ¾¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤éÄ¾ÀÜÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÃÍÃÊ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÈ¯Ãí¤¹¤ë¤È2Æü¸å¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Ë¬´Ç¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÃíÊ¸¤·¤Á¤ã¤¦²ÈÂ²¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÊª¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ï¤ê´µ¼Ô²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤Þ¤«¤»¤Ã¤¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¨¤¿°ì·ï¤À¤Ã¤¿¡£
