ある日、夫が原因不明の腹痛に襲われ、原因を特定できないまま衰弱していった末、3ヶ月を経て判明した病名は「原発不明がん」、そして余命はわずか数週間だった――。

国民病とされる「がん」。その中には、発生率が低い「希少がん」や治療が困難な「難治がん」といったものも存在する。もし家族が罹患した場合、私たちはどう向き合うべきなのか。

書評家の東えりかさんが、夫・保雄さんが原発不明がんを発症し、亡くなるまでの約160日間を記した『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』（集英社）から、保雄さんの"最期の瞬間"のようすをお届けする。



原発不明がんの夫を看取った女性による記録 画像はイメージ ©mapo/イメージマート

自宅生活15日目で、医師から「これ以上は無理だ」と……

最期はあっけないものだった。痛みがひどくなって、今までのシールの痛み止めや頓服の坐薬が効かなくなり、私が一晩中身体の位置を変え続けなければならなくなったことで、訪看が「これ以上は無理だ」と医師に告げ、効果の強い麻薬性鎮痛薬（オピオイド）が投与された。帰宅して15日目の夜のことだ。

そうなってもどこか意識は残っているようで、声をかければ応えてくれたし、誰が来たかもわかっていた。私との長い会話はほとんどできなくなってしまったが、こんな日でもずっと続いてほしいと心から祈っていた。

3月17日金曜日の朝、私は午前4時40分に目が覚めた。保雄を見ると大きく息をしている。苦しそうな様子はなく、規則的な寝息を聞いて、「ああ、今日も生きていてくれた」と安堵し、もう一度目をつぶったがもう寝られない。5時になったので布団から起き出し、カーテンを開けようとして、ふと彼を見ると様子が違って見えた。

「ごめんなさい、私はあなたを……」

驚いて声をかけると、既に息をしていなかった。多分、目を離したのはほんの15分ほどだと思う。その間に、まるで、私に見つからないようにそっと逝ってしまっていた。身体は温かくやわらかく、何も変わっていないのに、いくら声をかけても反応してくれない。

それが信じられなくて涙も出ない。どれくらい名前を呼び続け、身体をさすっていただろうか。しばらくして、その身体が冷たくなってきたのに気づき、ようやく訪問看護ステーションに電話をして、亡くなったようだと伝えた。

すぐに、保雄が「少し怖い」と言っていた木林看護師が来てくれた。私が一番頼りにしているスタッフで、前の晩にも、少し寄って様子を見てくれた。もしかすると、そろそろ危ないと事務所で待機してくれていたのだろうか。

亡くなったことを確認した後、一緒にエンゼルケア（故人の遺体を清潔にし、見た目を整える処置）をしようと言ってくれて用意を始めた。私は思わぬことにうろたえつつも、何かしようと横にいた。

だが洋服を脱がすと、私にはどうにもできないくらいの大量の汚物が身体から出ていて、結局、全てをお願いすることになってしまった。私は、ただ保雄の手を握り締めていることしかできなかった。

「最期は苦しまれたようですか」と訊ねられたが、「いつもと変わらずに、呼吸が荒くなることもなかった」と言うと、「安心してゆっくり旅立たれたんですね」と私をねぎらってくれた。息を引き取る時に気づかなかったことを嘆いていると、「仲のいいご夫婦にはよくあることなんですよ」と言われ、そこで初めて少しだけ涙が出た。

本当に保雄はいなくなってしまったのか。この介護はこれで終わりなのか。もっとできたはず、もっとやれることがあったはずなんじゃないか。こみあげてきたのは、自分に対する怒りだった。足りない、全然やり足りない。ごめんなさい、私はあなたを死なせてしまいました。助けてあげられませんでした。

自分への怒りのため、医師の死亡宣告も、その後、弟に連絡して来てもらったことも、おぼろげにしか覚えていない。彼との日々を終わらせたくない、それだけだった。

訪問診療のクリニックから医師が来て、死亡診断書をもらったのは3月17日の午前10時頃だったと思う。初めて来た若い医師が書いてくれた。直接死因は「原発不明扁平上皮癌」と書かれていた。エンゼルケアを終えても、木林看護師はずっとそばにいてくれて、どんな洋服を着せてあげましょうか、と尋ねてくれた。今は何を着せてあげてもいいんですよ、と言ってくれたのは、毎日の様子を知っていたからだ。

最後に着せてあげたのは「白い死装束」ではなく……

保雄は最後の最後の時までしゃれた装いで通した。人と会う時、下半身は布団で隠し、上半身の見える部分は普段と同じ洋服を着ていた。寝たきりになっても、前開きの花柄のシャツにカラフルなセーターで通し、3日に一度ほど着替えをする時に看護師から「こんな高級なシャツ、着替えさせるのは緊張するわあ」と言われても、「いえいえ、普段着ですから」と笑わせていた。

だから旅立ちの装束は、お決まりの白い死装束ではなく、最後までおしゃれでセンスのいい保雄で送りたいと思っていた。お気に入りのポール・スミスの花柄シャツと紺地にレインボー・ストライプの入ったセーター、茶色のコーデュロイパンツ。木林さんに手伝ってもらい、着せていく。

お供として棺に入れるため、海外から取り寄せて滅多に着ないほど大事にしていたTシャツ2枚と、寒がりだったから還暦のお祝いに私がプレゼントした、これもポール・スミスのマフラーと花柄のストールを用意した。靴下もポール・スミスの新品を履かせた。

亡くなったことをケアマネの高梨さんに連絡すると、すぐに細かい手配をしてくれて、レンタルのベッドや機材は間もなく業者が引き取りに来た。お悔やみの言葉のあと、片付ける前に、彼らはこれ以上丁寧にできないのではないかと思うほど優しく、保雄をベッドから降ろして布団に寝かせてくれた。

がらんとしたリビングに入院するまで使っていたマットレスを敷き、最後まで手放さなかったダウンの掛け布団をかけて、保雄は病気になる前と同じように眠っている。命が消えたあとは、がんで亡くなった人特有の、目が落ちくぼみ頰がこけた顔だ。本当に保雄なのか。布団の脇にへたり込み、私はずっと見つめていた。

気が付くと、そばに私の母と弟夫婦が来てくれていた。いつどうやって連絡したか、全く記憶にない。「おねえさん、お疲れさま」と義妹に声を掛けられて、我に返った。弟に「葬儀はどうするの」と聞かれ、そうか、もうひと仕事あるんだ、と思い至った。

発症から約半年で夫の命を奪った「原発不明がん」とは、一体いかなる病気なのか――？ その後、医療関係者への取材を行い、治療の最前線に迫るとともに、希少がん・難治がんで困った際の最後の拠りどころとなる相談窓口にたどり着いた著者。その詳細については、『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』に収録されています。

