〈「尿でさえ愛しく思える」原発不明がんで“ガリガリにやせ細った夫”と自宅で過ごした60代女性が振り返る「最後の日々」〉から続く

ある日、夫が原因不明の腹痛に襲われ、原因を特定できないまま衰弱していった末、3ヶ月を経て判明した病名は「原発不明がん」、そして余命はわずか数週間だった――。

【画像】原発不明がんに襲われ、衰弱したグルメ男性が選んだ「最後の食事」とは？

国民病とされる「がん」。その中には、発生率が低い「希少がん」や治療が困難な「難治がん」といったものも存在する。もし家族が罹患した場合、私たちはどう向き合うべきなのか。

書評家の東えりかさんが、夫・保雄さんが原発不明がんを発症し、亡くなるまでの約160日間を記した『見えない死神 原発不明がん、百六十日の記録』（集英社）から、グルメだった保雄さんの“最後の食事”のようすをお届けする。（全4回の3回目／続きを読む）



原発不明がんで「余命数週間」とされた男性が、最後の食事に選んだものは…… ©baking/イメージマート

◆◆◆

グルメに目がない夫だった

保雄の趣味の一つは食事だ。グルメと言ってもいいと思う。美味しいものに目が無く、どこかで情報を聞きつけると、評判が良いから食べに行ってみようといつも誘ってくれた。

値段に見合わない味の店にはきちんと意見を言う。行きつけの店でもはっきりと「これは美味しくない」と伝え、どこをそう思うのかも説明した。気に入った店はとことん贔屓にして、定期的に通っていた。お酒も好きで、食事のジャンルに合わせて自分で選ぶことを好んだ。

自宅でもそうだった。仕事から帰宅して食卓につくと、「今日の料理に合うお酒は何かな」とまっさきにそれを尋ねる。私の手料理でも一定のレベルに達していないと機嫌が悪くなる。気に入らない料理だと「舌がバカなんじゃないの？」と平気で言い放つ人だった。

ビール、日本酒、焼酎、ワイン、泡盛、蒸留酒といろいろな酒を揃え、料理の種類だけでなく、季節や素材を考えて、その食事に合うものを選ぶのが楽しみだったようだ。保雄亡き後、ワインセラー2台に満杯のワインが残された。

倒れて以降、食べることを禁止されたのはつらかったと思う。最初は水すら禁止されていたから、「舌で味わえたのは歯磨き粉の味だけだ」と寂しそうに話していた。駒込病院で好きな飲み物を飲んでいいと言われた時は、本当に喜んでいた。

「何でも口にしていい」と言われて選んだのは……

自宅に戻り、クリニックの医師から、食べられるものは何でも口にしてもいいと許しが出たので、食べやすそうなものを片っ端から用意した。最初はプリンやヨーグルトなど液体に近いものをひとさじだけ味わっていたが、徐々に欲が出てきた。何が食べたいか、何なら食べられるか、ふたりで真剣に話し合うことになった。

保雄はかなり悩んだ末、3つ選んだ。ひとつは〈Y〉という蕎麦屋の出汁。ひとつは行きつけの洋風居酒屋〈W〉が季節になると特別に作るトマトのムース。そしてもうひとつは、六本木に店を構える〈P〉というフレンチレストランのコンソメスープ。

私はすぐにそれぞれの店に連絡を取り、事情を話し、無理を押して、とっておきの品を作ってもらうように頼んだ。一緒に地方の酒蔵へ旅行にも行ったことがある〈Y〉の店主は、鰹節と昆布だけで取った出汁と、かけそばのつゆ、身体に良いからと黒舞茸だけで取った出汁の3種類を用意してくれた。

出来立ての出汁のそれぞれを、ひとさじずつ口に含ませると、むせないようにゆっくりと飲みくだす。保雄が好んだのは、鰹節と昆布だけの出汁だった。小さなぐい飲みに注ぎ、ティースプーンに1杯ずつすくい、口に運ぶと、目をつぶって香りと味を楽しんでいる。

ふいに目を開けて、絶対に飲み込まないから葱と柚子を刻んで入れてくれないかと頼まれた。すぐに用意し、人肌に温めた出汁に入れて混ぜ、またひとさじ口に入れると、「こんなに美味い出汁はないね」と目を細めて喜び、時間をかけてゆっくりと、そのぐい飲み一杯を飲み干した。

外見は普通の居酒屋だが、シェフがフレンチ出身の〈W〉では、春先にとっておきのフルーツトマトを使ってムースを作る。保雄はこれが大好きで、白ワインと一緒に楽しんだものだ。

頼んですぐはシェフの納得できるトマトがまだ出回っておらず、少し時間がかかったが、「できたよ」と連絡をもらってすぐにテイクアウトした。柔らかいとはいえ固形なので、口に入れる時に少し緊張したが、舌の上で転がすように味わっている。

「白の冷えたワインが飲みたいなあ」と言うので開けようかと訊くと、「さすがに飲めないよ」と笑って拒否されてしまった。酸味と甘みのバランスが絶妙な、格別な味わいだったようで、どうしても直接お礼が言いたいとベッドの上から電話をしていた。

「最後の味」は、黄金色のスープ

かつて神戸に店を構えていた〈P〉は、亡くなった母のお気に入りでもある。この店のシェフと保雄はとても気が合っていた。誕生日や結婚記念日には必ずここで食事をした。ふたりで行った最後のディナーは保雄の66歳の誕生日祝いだった。“おめでとう”とチョコレートソースで描かれたデザートの皿を前に微笑む写真が、まさか遺影になるとは思わなかった。

ここのコンソメスープの風味は、保雄にとって最上の味だったようだ。シェフには重篤な症状であることを説明していたが、これほどだとは思ってもいなかったのだろう。スープはなかなかできてこなかった。

徐々に具合が悪くなり、身体のあちこちの痛みもひどくなってきたので、そろそろ強い鎮痛薬を増量して意識レベルを落とさないとかわいそうだ、と医師の判断が下った日、シェフから「ようやく満足できる品ができた」と連絡がきた。車で運んできてくれたスープは、出来立てでまだ温かい、黄金色をしたスープだった。

シェフ自身にサーブしてもらい、スープスプーンひとさじの半分くらいを口に入れると、目を細め、「すごく美味しい。本当においしい」と何度も言って、「ありがとう」を繰り返す。私も御相伴にあずかると、確かに以前味わったことのある極上の香りと味だ。

後で遅くなった理由を訊くと、シェフはとびきりのダブルコンソメというスープを作るため、野生のエゾシカが手に入るのを待っていたのだそうだ。入手に手間取って申し訳なかった、と謝られたが、保雄が今生で味わった最後の味があのコンソメスープだったのは、本当に幸せなことだったなあと思う。

その日の夕方には麻薬性鎮痛薬（オピオイド）の投与を始めることは決まっていたのだが、担当した訪看さんは私の話を聞いて、スープが届くまで処置を待ってくれた。保雄が十分に味わい、シェフと一緒に写真を撮り、別れの挨拶をしてから麻酔を打った。彼は満足して眠ったのだ。

その翌日、桜の開花宣言が出され、自宅近くの桜もほころんだ。たまたま見舞いに来ていた弟が、その桜をビデオ通話で中継してくれた。保雄は半分うとうとしながらもそれを見て、「桜が咲いたんだね」と嬉しそうに言っていた。

桜の季節は駅まで続く長い桜並木の下を、毎年、昼も夜も連れだって散歩したものだ。その日咲いたのはほんの数輪だったけれど、「もうすぐ満開になるよ、咲いたらまた散歩しよう」と言うと、こくりとうなずいてくれた。

〈医師から「これ以上は無理だ」と…“原発不明がん”に襲われた夫を自宅で看取った60代女性が振り返る「最期の瞬間」〉へ続く

（東 えりか／Webオリジナル（外部転載））