朝日奈央、30歳を迎えた妹とパシャリ！仲良しSHOTに「雰囲気似てる」「優しいお姉ちゃん」の声

11月6日、朝日奈央がInstagramを更新。妹との写真を公開した。

【写真】妹と“お揃いコーデ”で楽しんだ姉妹ディズニーSHOTを公開

同日更新の別投稿にて、10月に妹が30歳を迎えたといい、東京ディズニーシーに2人で遊びに行ったり、家族でお祝いをしたりと、楽しい時間を過ごしたことを報告していた朝日。

今回の投稿では、「妹のお誕生日ディズニー 初めて2人で行きました」「事前に打ち合わせをしてお揃いの洋服で行ったよ」と明かすと、お揃いのトップスを着た妹と、パーク内を満喫している写真を複数公開。

さらに、「あいにくの雨だったのに、2人できゃっきゃしながら乗り物乗ったり写真撮ったり、雨を忘れてしまう程楽しかったです」「大人になってから年々仲良くなっている気がして嬉しいな」「次は2人で旅行とか行ってみたい」と、姉妹の仲の良さを覗かせていた。

この投稿に対して、コメント欄には、「雰囲気似てる、さすが妹さん！」「仲良し姉妹で良いですね」「優しいお姉ちゃん」「2人ともかわいいです」などの声が寄せられていた。

かつてアイドリング!!!2期生の15号として活動した朝日は、現在バラエティを中心に活躍。2022年8月には、かねてより交際していた一般男性と結婚したことを報告していた。