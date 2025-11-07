¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¸«¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈÅÁÀâÏ¢Åê¡É¡¡¸µÆ±Î½¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Ï³¤é¤·¤¿Âº·É¤ÎÇ°¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ä¥Þ¤¬ËÍ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¯¤ì¤¿¡×
ÅÁÀâ¤È¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë»³ËÜ¤ÎÏ¢Åê¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ïµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¡ÖÅÁÀâ¡×¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿·ãÆ®¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ»³ËÜ¤Ï4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2001Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1.02¡¢WHIP0.68¡¢ÈïÂÇÎ¨.169¤È»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¤È¤ê¤ï¤±°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¶°ÛÎã¤Î¡ÈÃæ0Æü¡É¤Ç¤ÎÏ¢Åê¤À¡£Âè6Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó¡Ê96µå¡Ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè7Àï¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÔµ¡¡£¡ÖÌÂ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦27ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó°ì»à¤Î¶ÉÌÌ¤«¤éÅÐÈÄ¡£¸«»ö¤Ë2²ó2¡¿3¡Ê34µå¡Ë¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê¤¸¤¿µå¿ô¤Ï235µå¡£¤Û¤ÜµÙ¤ß¤Ê¤¯Àï¤¤È´¤¤¤¿¹äÏÓ¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ï¡¢µå³¦¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó491²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Î²ø¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ö¤¢¤ì¤ÏÌîµå³¦¤ÇÆóÅÙ¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤ò´Ó¤¡¢»³ËÜ¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ª¼êËÜ¡×¤ÈÂº·É¤µ¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¤ËÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØThe Dan Patrick Show¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÇØÈÖ¹æ18¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè6Àï¤ÇÅê¤²¤¿Åê¼ê¤¬¡¢2²ó¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÅê¤²¤ë¤ó¤À¤è¡© ËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥ä¥Þ¤ÏÄ¶¿ÍÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Í¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿18Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç223¾¡¤òµó¤²¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤â½ÏÃÎ¤¹¤ëº¸ÏÓ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¥ä¥Þ¤¬¤¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬º£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬Âè7Àï¤ÎÍâÆü¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥Þ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¡ÊÃæ5Æü¡Á6Æü¡Ë¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥Ç¡¼¥Ö¡Ê¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ë¤â¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÃæ0Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ËÍ¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ä¥Þ¤¬ËÍ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡Ìîµå³¦¤Î¡È¾ï¼±¡É¤òÊ¤¤·¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò³°¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¾ÇÈ¤Ï¤¤¤Þ¤À¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]