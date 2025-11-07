上重聡アナ、“PL学園の大先輩”を前に「手の力の入りようで緊張がわかります笑」
フリーアナウンサーの上重聡（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。元東京ヤクルトスワローズ選手・コーチの宮本慎也氏（55）との“緊張”2ショットを披露した。
【写真】「手の力の入りようで緊張がわかります笑」宮本慎也氏との2ショットを披露した上重聡アナ
上重アナは「本日はPL学園の大先輩、宮本慎也さんとご一緒させて頂きました！私の手の力の入りようで緊張がわかります笑」とのコメントとともに1枚の写真をアップした。
この投稿にコメント欄では「PL学園の野球部出身数多くレジェンドがいらっしゃいますよね！お二人のツーショット貴重です」「宮本さんは厳しくとも、周りの方を成長させてくださる感を受けます。いくつになっても、緊張される存在がいらっしゃるのは上重さんにとられ、とてもプラスなことのように思います」「お二人とも素敵です」などの声が寄せられている。
