週末は日本付近を低気圧や前線が通過し、9日(日)は九州から北海道まで広い範囲で雨が降るでしょう。急な強い雨に注意が必要です。

8日(土)午後9時の予想天気図です。東シナ海の低気圧が東へと進む見込みです。

9日午前9時になると、低気圧の中心が日本海の西部に達するでしょう。

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、さらに上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。9日は西から次第に天気が悪化する見込みです。

9日の雨と風の予想ですが、低気圧の接近にともない昼前にかけて九州から東海・北陸まで雨雲が広がるでしょう。関東でも湿った空気の影響を受けそうです。

9日の昼過ぎからは関東などでも雨が本格的に降るでしょう。沿岸部で雨が強まりそうです。また沿海州付近にも低気圧が発生し、寒冷前線が通る東北の日本海側でもまとまった雨が降りそうです。

9日は九州から北海道まで広い範囲で雨の降る天気になるでしょう。

北陸も9日は雨の降る一日になりそうで、週明けも雨が残りそうです。

このところ週末は天気が崩れることが多いですが、土曜日は晴れるところが多い見込みです。洗濯や外でのレジャーなどは土曜日がおすすめです。