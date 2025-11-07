アジア4都市ツアー中の佐藤健、台湾の人気俳優と食事で“仲良し”ショット「夢のコラボ」「うらやましい」「ぜひ共演して」 日本語で贈られたメッセージも公開
俳優の佐藤健（36）が7日、自身のインスタグラムを更新。現在「TENBLANK」のメンバーとして単独で台北、ソウル、香港、バンコクの4都市をまわるファンミーティングツアーに参加している佐藤は、台北公演を終え現地の人気俳優グレッグ・ハン（シュー・グァンハン／許光漢）と食事に行ったとみられる2ショットを披露した。
佐藤は「Thanks @kuanghanhsu」のコメントとともに、テーブルを前に2人でポーズをする笑顔のショットをアップ。また「祝御公演 佐藤健様 ご成功を心よりお祈り申し上げます 許光漢より」と記されたスタンドフラワーの写真も合わせて公開した。
この投稿にファンからは「日本で大好きな俳優さんと台湾で大好きな俳優さんのツーショット まさかの天国ですか?!」「夢のコラボ!!!」「イケメンすぎる」「素敵な写真ありがとうございます」「健くん可愛い写真ありがとう お二人とも笑顔が綺麗 ぜひ共演してほしい〜」「光漢くんと会食したんですね〜私も好きな俳優さんなので健さんがうらやましいです」などのコメントが寄せられている。
