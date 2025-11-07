山形県米沢市の老舗温泉にクマが一時居座り、7日昼頃、山形県内で初となる緊急銃猟で駆除されました。

【画像を見る】壊れたふすま…荒らされた棚…盾構える警察官の姿も

経営者家族は6日夜、建物の中で不審な音を聞いたことから防火扉の奥に避難し一夜を明かしていたということです。

壊されたふすま。

棚が倒され、床に散乱しています。

老舗温泉旅館に侵入したクマ

クマが侵入したのは米沢市大沢にある滑川温泉福島屋です。

7日午前７時半ごろ経営者の家族が旅館の中にクマがいると警察に通報しました。

滑川温泉 福島屋旅館は２００年以上の歴史をもつ老舗温泉です。

今年は今月４日に冬季休業に入っていて、宿泊客はいませんでしたが経営者の家族３人がいました。

警察への通報はけさでしたが、クマは昨夜のうちに旅館に侵入していたとみられます。

経営者家族が聞いた“がさごそ”物音

滑川温泉福島屋 笹木和夫 社長「どんどんとかがさがさとかそんな音がしました」

6日午後５時ごろ建物の中で不審な物音を聞いた経営者家族は食料などをもって防火扉の奥に避難。一夜を明かしました。

明るくなってから確認すると、ガラス越しに廊下を歩くクマが見え、警察に通報します。

経営者の家族はそのまま防火扉の奥で避難を続けましたが、フロントが壊される音などを聞き怖くて近づけないと感じていたということです。

数日前から近くでは目撃情報も

この温泉旅館では数日前から敷地内でクマが目撃されていて、箱ワナを設置するなど対策が取られていました。しかしクマは床下の隙間から建物の中に侵入したとみられています。

通報をうけた警察や市、猟友会などが現場に集まります。

警察はクマと防火扉一枚を挟んで対峙する家族を助け出すため建物内に入りました。

この段階で正確なクマの位置はわからず、隙を伺いながらの救出です。

家族は警察と共に隙をついて非常階段を使い外に逃げてパトカーに避難。

ケガなどはありませんでした。

クマへの対処 クマのいた場所は…

その後、館内に留まるクマをどうするのか。

現地では盾を持った警察官が展開するなど緊迫した状況の中で、対応が進められました。

そして７日午前１１時４９分。緊急銃猟の命令をうけた猟友会のメンバーが建物に入り、防火扉を開けたところ、廊下に横たわっていたクマを見つけ、発砲し駆除しました。

クマは経営者家族のいた防火扉のすぐそばにいたことになります。

館内に入るとクマの痕跡が生々しく残されていました。

棚が倒され、床に散乱。ふすまも壊されていました。

連日のように出没するクマ。厳重な警戒が必要な日々が続きます。