米沢市の他、クマはきょうも県内各地で目撃されています。

【写真を見る】クマが木の上で柿を食べる→麻酔銃を撃ち落ちてきたクマを捕獲 県内でクマの目撃相次ぐ（山形）

飯豊町ではクマが住宅敷地の柿の木の上に４時間ほど居座りました。

このクマは捕獲され、山奥に放されました。

飯豊町によりますときょう午前６時４５分ごろ、飯豊町中の住宅の庭にクマ１頭がいるのを住民が目撃しました。

その後、一時クマの行方はわからなくなりましたが、およそ２時間後の午前９時ごろ、同じ集落の住宅敷地内にある柿の木の上にクマがいるのを近くの人が発見しました。

クマは木のてっぺん近くで木になっていた柿を食べていたということです。

その後、市や警察、猟友会が監視を続けましたが、木の上での目撃からおよそ４時間後の午後１時ごろ、獣医が麻酔銃を撃ち、クマは木から落ちてきたところで捕獲されました。

その後、クマは人気のない山奥に放たれたということです。

クマは体長およそ１メートルの子グマと見られ、このクマによる人への被害は確認されていません。

クマは、他にも、新庄市や三川町などで目撃されています。

県内では、今月２日まででクマの目撃件数が２１０３件と過去最多を更新しています。

２００３年の統計開始以降、これまで最多だった２０２０年の７９５件から激増していて、県が注意を呼びかけています。