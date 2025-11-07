北斗晶、長男の27歳誕生日を孫＆美人妻らと祝う「すーちゃん大きくなりましたね！」「ケーキが美味しそうすぎ」
タレントの北斗晶さんは11月6日、自身のInstagramを更新。長男・佐々木健之介さんの誕生日を家族で祝福した様子を披露しました。
【写真】北斗晶の仲良し家族ショット
「健さんと北斗さんもパパママ記念日」北斗さんは「健之介!! 27歳のお誕生日おめでとう」とつづり、3枚の写真を投稿。健之介さんの誕生日を祝う家族ショットです。夫の佐々木健介さんと健之介さん、健之介さんの妻・凛さんと娘らが集合しています。テーブルの上には大きなケーキが2つ並び、豪華な誕生日会であったようです。
ファンからは、「息子さん お誕生日おめでとうございます」「息子さん、ますますお父さんに似てきましたね」「健さんと北斗さんもパパママ記念日」「ケーキが美味しそうすぎます！！」「みんなでお祝いめでたいねー 家族が幸せが1番」「すーちゃん大きくなりましたね！」と、祝福の声が多く上がりました。
「今日で27歳になりました！」同日に健之介さんも自身のInstagramで「今日で27歳になりました！」と報告。「誕生日だけどいつも通りのスケジュール。笑 朝練、仕事、家族との時間」とのことです。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
