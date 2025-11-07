農林水産省は７日、全国のスーパーで１０月２７日〜１１月２日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラムあたり）が、前週より２７円高い４２３５円だったと発表した。

２週ぶりの値上がりで、９週連続の４０００円台となり、依然として高値圏が続いている。

農林水産省は７日、全国のスーパーで１０月２７日〜１１月２日に販売されたコメの平均価格（５キロ・グラムあたり）が、前週より２７円高い４２３５円だったと発表した。２週ぶりの値上がりで、９週連続の４０００円台となり、依然として高値圏が続いている。

農水省は全国のスーパー約１０００店の購入データを基に平均価格を発表している。

随意契約による政府備蓄米の販売が６月に本格化したことで、価格はいったん下落基調となったものの、その後は割高な新米の流通が進んで上昇に転じた。足元では、５月中旬に記録した過去最高の４２８５円に迫る水準で推移している。

内訳を見ると、新米を含む銘柄米は前週より１７円高い４５４０円で、３週連続で過去最高を更新した。販売比率は前週と変わらず６９％で、新米の流通が進む中で底堅い需要がある。

一方、政府備蓄米を含む「ブレンド米」は６１円高い３５５６円で、２週ぶりの上昇となった。