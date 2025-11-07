¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡¡·ã²½°ìÅÓ¤Î¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö£Ó£ÇÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£²·î£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Á£Ò£Ï£Á£Ä¡¡£ô£ï¡¡£Ç£Ð¡Á¡×¡½¡½¡£»Ä¤ê£±¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤ÏÂç·ãÀï¡£à¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î½÷¿ÀáÊ¡Î±¤â¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½®¤ÏÈÁ¤Þ¤«¤»ÈÁ¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¡Á£Ò£Ï£Á£Ä¡¡£ô£ï¡¡£Ç£Ð¡Á¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ç¤¹¡££±£±·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦£±£±·î¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È£²¤«·î¤Ç£²£°£²£µÇ¯¤â½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤â£±£²·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢£±·î¤È£²·î¤Ï£Ó£Ç¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤â¤¤¤è¤¤¤è£±¤«·î¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Çµ¤Ï¸½ºß¡¢³«ºÅÃæ¤ÎÉÍÌ¾¸Ð£·£²¼þÇ¯µÇ°¤È¤Þ¤ë¤¬¤á£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¢£±£²Æü³«Ëë¤Î¸ÍÅÄ£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡¢£±£¶Æü³«Ëë¤ÎÆÁ»³£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Î£´Âç²ñ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë£²£µÆü¤«¤é£³£°Æü¤Þ¤ÇÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÇÁ´¤Æ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤Ï£²°Ì¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆóÁª¼ê¤¬£¹·î¤ÎÌÄÌç£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ê¤É¤Ç¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤·¤Æ£±°Ì¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏºÁª¼ê¤ËÌó£µ£°£°Ëü±ßº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ý¸¶ÍªµªÁª¼ê¤¬ÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¤Ç¾Þ¶â£±£¹£µ£°Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤ÆÃÓÅÄÁª¼ê¤È¤ÏÌó£¶£°Ëü±ßº¹¡¢º´Æ£Áª¼ê¤È¤Ï£µ£¶£°Ëü±ßº¹¤Ç¤¹¡£
¡¡º´Æ£Áª¼ê¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï£¸·î¤Î£Æ¤Î¤¿¤áÁª½Ð½ü³°¡£¤Þ¤¿£±£°·î¤Ë¤â£Æ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ÃÓÅÄÁª¼ê¡¢³ý¸¶Áª¼ê¤â£±°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡££³¿Í¤È¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë£²£î£ä¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë£¶°Ì°ÊÆâ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë½éÀï¤ÎÏÈÈÖ¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡££±°Ì¤«£²°Ì¤Ê¤é½éÀï¤Ï£±¹æÄú¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¡¢¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È£±¹æÄú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼Í¥¾¡¤Ç£´°Ì¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ëö±ÊÏÂÌéÁª¼ê¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼Í¥½Ð£²Ãå¤Ç£µ°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¶ÍÀ¸½çÊ¿Áª¼ê¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×£²¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È£¶Áè¤¤¤â·ãÀï¤Ç¤¹¤Í¡££·°Ì¤ÎÀ¾»³µ®¹ÀÁª¼ê¤ÏÀèÆü¡¢ÂÐÃÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤â²¿¤È¤·¤Æ¤â¥Ù¥¹¥È£¶¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ¤¹çËþ¡¹¤Ç¤·¤¿¡££¸°Ì¤Î¿·ÅÄÍº»Ë¡¢£¹°Ì¤Î¾åÛêÄª¹âÁª¼ê¡¢£±£°°Ì¤ÎÇò°æ±Ñ¼£Áª¼ê¡¢£±£±°Ì¤ÎÊöÎµÂÀÁª¼ê¤â¶Ïº¹¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Á´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄÅ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÍ£°ì¤ÎÃÏ¸µÁª¼ê¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤·¤¿¿·ÅÄÁª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÊöÁª¼ê¤âº£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢£Ó£Ç¤ä£Çµ¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ¥½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¤¤ÄÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÊöÁª¼ê¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡Ä¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·ü¤±¤¿£±£¸°Ì°ÊÆâ¤âÂçº®Àï¤Ç¤¹¡£Â¿ËàÀî£Çµ£·£±¼þÇ¯µÇ°£Ö¤Î¿û¾ÏºÈÁª¼ê¡¢³÷·´£Çµ£·£°¼þÇ¯µÇ°¤òÀ©¤·¤¿Ê¿ËÜ¿¿Ç·Áª¼ê¤â£±£¸°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¡¼¥Ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£±£¸°Ì¤Ï»³ÅÄ¹¯ÆóÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£·Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃæÅç¹§Ê¿Áª¼ê¤¬£±£¸°Ì¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯½ç°Ì¤âÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï¿ä¤·¤ÎÆÇÅçÀ¿Áª¼ê¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡£¹£°Æü¤Î£ÆµÙ¤ß¤ò½ª¤¨¤Æ£³Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿³÷·´¤ÇÉüµ¢¡£¤¤¤¤Ê¤êÏ¢¾¡È¯¿Ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÇÅçÁª¼ê¤ÎÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡£¤Þ¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÁö¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¨¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Î½ç°Ì¡¢¶â³Û¤Ï£·Æü¸½ºß