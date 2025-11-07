自民党の高市早苗総理が７日、衆議院予算委員会で、午前３時の勉強会について事情を説明した。

立憲民主党の黒岩宇洋議員が「今朝３時から公邸に移られてレクを受けたと。熱心な総理ならではですが」と切り出し、そのために多くの職員が出勤するなど、影響を与えたのではないかとし、その受け止めを聞いた。

高市総理は、やや食い気味に「すいません、私はこれまで総務大臣、内閣特命大臣、現在内閣総理大臣を務めておりますが、役所のレクチャーは受けておりません」とキッパリ否定。「答弁書をいただいて、それを自分で読むということでございます。これまではＦＡＸもしくはパソコンで受けて宿舎で自分で読む。ただ今回、急に総理になりましてから、衆議院宿舎のホームＦＡＸ、１０枚ぐらいで紙がガーッと詰まるやつ。あれしか昨日の段階ではなくて、今日から予算委員会が始まる、答弁書を受け取るすべがございませんでした」と釈明。

一読もせず委員会に臨むわけにもいかないとし、前日の業務が全て終わった時点で「役所も質問が取れていなくて、答弁書もできてないという状況で持ち帰ることもできず、ＦＡＸで受け取ることもできず、今回は出来上がる時間がおおむね３時頃だろうということで公邸に行きました」と説明。

官邸に行ってしまうとさらに多くの人間に影響がでることから公邸に行ったとし「それでも手入れして直しちゃうので、手伝ってくれた秘書官、宿舎から公邸まで来てくれたＳＰ、ドライバーの方にはご迷惑をかけた」と謝罪。そして最後にもう一度「基本的にレクチャーは受けません！」と締めくくっていた。