潮田玲子、家族でのパリ旅満喫 イケメン夫＆子ども2人の親子ショットに「絵になる」「みんな同じポーズなの可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/07】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が11月7日、自身のInstagramを更新。家族で訪れたフランス・パリでの様子を公開した。
【写真】42歳元バドミントン日本代表「憧れ」と話題の家族ショット
潮田は「パリではガレットやフレンチのお店へ 青い看板が可愛いお店のガレットは食べ応えあって美味しかったぁ！」と唇に指を当ててポーズを決める夫と子ども2人の親子ショットを投稿。「この後食べ歩きしようと思ってだけど夜まで全くお腹空かなかった」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「相変わらずかっこいい旦那さん」「みんな同じポーズなの可愛い」「憧れのファミリー」「絵になる」といったコメントが寄せられている。
潮田は2012年に元サッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
◆潮田玲子、イケメン夫＆子ども2人とのパリ旅行を満喫
◆潮田玲子の投稿に「絵になる」と反響
