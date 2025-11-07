唐田えりか、黒髪ロングで雰囲気ガラリ「透明感増してる」「ギャップすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/07】女優の唐田えりかが11月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。現在のヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳女優「イメージ変わる」と話題の新ヘア
唐田は「long hair 今これ」と言葉を添え、黒髪ロング姿のショットを投稿。「どの髪型が好きですか」とフォロワーに問いかけつつ「今思えばめっちゃいろんな髪型してきた」と、金髪のベリーショートや茶髪パーマなど、これまでに自身がしてきた様々なヘアスタイルを公開している。
この投稿は「美人が際立つ髪型」「ロング素敵」「どの髪型でも素敵」「ショートヘアとのギャップすごい」「イメージ変わる」「金髪ロングもいいかも」「透明感増してる」などの反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
