元タレントでYouTuberの木下優樹菜さん（37）が2025年11月6日、体調不良を明かすとともに、自身の言葉遣いをめぐる反響についてインスタグラムで言及した。

「いちいち世直し余計なお世話系受け付けてない」

木下さんはインスタのストーリーズで「一個言いたい事がある」と切り出し、続く投稿ではスープと毛布の写真を披露しながら、字幕で「インフル予防接種の副反応 うぜえ」と不調を訴えた。これに補足する形で、

「口悪いですよとかいちいち世直し余計なお世話系受け付けてないです。そもそも昔から木下優樹菜って口悪くて有名だったよね」

ともコメントしている。「開き直ってます。具合悪いからつい。八つ当たりするとこないし」と、音符記号を添えて本音をこぼしていた。

木下さんは10年にお笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史さん（54）と結婚。12年8月に長女、15年11月に次女が誕生し、19年に離婚を発表した。21年には元サッカー選手・三幸秀稔さん（32）との交際が報じられ、インスタではたびたび仲むつまじい姿が見られている。