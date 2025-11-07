義兄からの“誕生日プレゼント催促LINE”に、毎年震える。図々しさ、どうにかならない？【ママリ】

本当に姪・甥のリクエスト？義兄からの連絡にモヤモヤ

旦那のお兄さんが、お兄さんの子供の誕生日が近づくと

欲しいものをLINEで送ってきます😂



お子さんが女の子で小1と幼稚園年少さんなのですが

結構6000円～8000円するもので

任天堂スイッチのカセットや専用コントローラーです。



正直本当にお子さんが欲しがってるのかも謎ですが

旦那のお兄さんが欲しいものなのでは！？っと思ってます 笑😂



旦那の姪っ子に好かれたいのですぐ買おうとします笑

(あまり会わないので顔すら覚えてもらってないと思います。ただの金ずる？と思われてるかも) 出典：

qa.mamari.jp

姪っ子や甥っ子をかわいがっている人もいますよね。誕生日やクリスマスなどにプレゼントをしてみたり、たまに会って一緒にご飯を食べたり、良い時間を過ごしている人もいるでしょう。この記事では、夫が姪っ子・甥っ子をかわいがる様子をほほえましく思いつつも、プレゼントの要求が義兄から来ることに疑問をいだいているという投稿を紹介します。投稿者は、夫の兄が、兄の子たちへのプレゼントについてリクエストしてくることにモヤモヤしています。

顔すら覚えてもらっていないような関係の「姪っ子・甥っ子」にプレゼントを贈っているという投稿者さんの夫。



彼自身がそのプレゼントについて選ぶことや贈ることを楽しみにしているなら良いですが、投稿者さんとしてはリクエストの内容に疑問符がつき、どうにも「本当に姪っ子や甥っ子からのリクエストなの？」と思えてならないようです。

義兄の「リクエスト」に対しいろいろな意見が…

義兄からの「プレゼントリクエスト」については、さまざまな意見が集まりました。

嫌すぎますw

独身ならまだしも、既婚なら家計から出る事とか考えないんですかね😱？

私妹いますけど、流石に妹には独身でも催促しないです🤣

あまりあってないなら尚更図々しいなと思います。

お子さん産まれたらたくさん貢いでもらいましょう😂 出典：

qa.mamari.jp

めっちゃ嫌です😇😇

わたしも義理の甥が３人いますが、絶対嫌です🤗



できるなら無視したい🤫



こっちも可愛い赤ちゃん産まれたら、ガンガン欲しいもの16000円台(こっちは1人だし、倍返しだ！)のものをLINEしましょう！😍💓笑笑 出典：

qa.mamari.jp

弟さんが独身であればまだしも、既婚者ということで「プレゼント代は家計から出ていると気づかない義兄にイラッ」という意見がありました。家計から支出していたらもちろんのこと、もし投稿者さん夫婦が「お小遣い制」でやりくりしているなら、自分のお小遣いから姪っ子・甥っ子へのプレゼントを用意するわけですし、いずれにせよ楽な話ではないでしょう。



しかもちょっとしたお菓子…などではなく、結構金額の張るものをリクエストしてきているので、これにも驚きですね。意見の中にもありましたが、この先、投稿者さんたち夫婦に子どもが生まれることがあれば、同じようにプレゼントしてきた分だけ、「お返し」を要求してもいいのかもしれません。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）