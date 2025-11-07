「米々沢」はなんて読む？勘で答えたら当たるかも！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「米々沢」はなんて読む？

「米々沢」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、福島県にある4文字の地名です。 いったい、「米々沢」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「めめざわ」でした。 福島県南相馬市原町区に位置している米々沢。 米々沢のある南相馬市には、相馬野馬追という伝統的なお祭りがあります。 このお祭りの起源は、相馬氏の祖先である平将門が、千葉県北西部の下総国で野馬を放ち、敵兵に見立てて軍事訓練を行ったことに由来するんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

・『地名辞典オンライン』

・『南相馬市公式ウェブサイト』

ライター Ray WEB編集部