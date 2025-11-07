「米々沢」はなんて読む？勘で答えたら当たるかも！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「米々沢」はなんて読む？
「米々沢」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福島県にある4文字の地名です。
いったい、「米々沢」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「めめざわ」でした。
福島県南相馬市原町区に位置している米々沢。
米々沢のある南相馬市には、相馬野馬追という伝統的なお祭りがあります。
このお祭りの起源は、相馬氏の祖先である平将門が、千葉県北西部の下総国で野馬を放ち、敵兵に見立てて軍事訓練を行ったことに由来するんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部