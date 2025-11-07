

入賞作品（岡山後楽園 昼のお庭） @mie_korinboさんの作品

8月に開催された「岡山後楽園・岡山城フォトコンテスト2025」の入賞作品が決定しました。

このコンテストは、岡山県や岡山市でつくる「岡山後楽園・岡山城等連携推進協議会」が、8月のライトアップイベント「夏の幻想庭園・夏の烏城灯源郷」に合わせて実施したもので、それぞれの場所の「昼」「夜」の魅力が伝わる写真をインスタグラムで募集しました。

8月1日から31日までに317点の応募があり、4点が入賞作品に選ばれました。

「夜のお城」部門で入賞したのは、@hk___rs_さんの作品です。「石垣に映し出された”烏城灯源郷”の文字の背後で、漆黒の夜空の下に浮かび上がる岡山城が印象的で目を引く作品。構図が素晴らしい」と審査員に評価されました。

このほかの入賞者は、「昼のお庭」部門が＠mie_korinboさん、「夜のお庭」部門が@cwc04_photographさん、「昼のお城」部門が@yu_n_idさんです。4つの入賞作品と審査員のコメントは、岡山後楽園と岡山城それぞれの公式インスタグラムで見ることができます。

岡山後楽園・岡山城等連携推進協議会は、2026年度以降に発行する予定の岡山後楽園や岡山城をアピールするチラシやポスターに入賞作品を掲載したいとしています。