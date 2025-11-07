フジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・午後３時４５分）でメインキャスターをつとめる元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが７日、同番組で第１子誕生を報告した。

番組冒頭、コーナーキャスターの同局・三宅正治アナから「青井さん、皆さんにお伝えしなきゃいけないうれしいニュースがあるんじゃないですか？」と促されると、照れながら「無事に子どもが生まれまして、すみません、ありがとうございます」と伝えた。

三宅アナから「かわいいでしょ？」と問われると、小さな声で「かわいいです」と答えた青井アナ。金曜メインキャスターの同局・遠藤玲子アナが「うれしそうにお子さんの写真を見せてくれて…もうお父さん！」と明かすと、「時間がないので…」とさらに照れながら、「妻に感謝しています。ありがとうございます。いいですか、もうニュースで」と話し、キャスターの顔に戻っていた。

第１子誕生については、青井アナの妻でテレビ東京の相内優香アナウンサーが同日、自身のインスタグラムで「私事で恐縮ではございますが、先日、元気な女の子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。高齢出産ということもあり、不安が尽きず無事に出産を終えてから、ご報告の運びとなりました」と、発表していた。