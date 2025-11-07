【夫へ告ぐ】思った瞬間アウト！1万いいねが示す家事育児「試合終了」マインドのNGとは【ママリ】

家事育児「思った瞬間試合終了」夫マインドのNGに1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはズボラかーちゃん(インスタ6万人)(@zubora_kachan)さんが投稿したあるエピソードです。皆さんのパートナーは、家事育児に対する意識はいかがでしょうか。家事も育児も、どちらか1人だけが背負うものではありませんよね。夫婦という共同生活を営むパートナーとして、心得ておくべきスタンスがあるはずです。

家事育児はね、「手伝ってる」って思った瞬間、もう試合終了なの。親戚のおじさんじゃないんだから、主体的に動かなきゃ。むしろ「俺が回してる！」くらいのテンションできてほしい。全妻がそれを望んでいるわ。

家族みんなの協力あってこそ、家庭内の家事や育児が成り立っています。夫婦の数だけ分担の最適解が違いますが、大切なことはお互いへの感謝の気持ちを持って尊重することではないでしょうか。



この投稿には「せめて自分のことは自分でしてほしい」「同意します！」など、さまざまな立場からのリプライが寄せられました。どの家庭も、自分たちが納得できるスタイルを模索していきたいものですね。

「その伝え方ええやん！」子どもがガチャガチャしたがる時の問いかけに8万いいね「素敵」「すばらしい」

いろいろなところで見かけるガチャガチャ。何が出るのかわくわくしますよね。子どもは喜びますがお金はかかりますし、中身によって大事にしてくれないならやりたくない…。そう思う人も少なくないはず。



投稿者のれいん☺︎👻🍬さん。わが子がガチャガチャをやりたいと言い出したようです。一緒にいた夫は、わが子にどんな声をかけるのでしょうか。

娘にガチャガチャしたいと言われたときに夫が「1番欲しいのどれ？じゃあ1番欲しくないのどれ？ガチャガチャは1番欲しくないのが出ても大事にしてくれるなら1回してもいいよ。ガチャガチャは欲しいのが出ないことの方が多い」と言っててビックリ😳

その伝え方ええやん😳

ただダメというのではなく、条件をつけてわが子にきちんとと考えさせるような言い方が素敵です。これなら、子どもはちゃんと考えて、ガチャガチャをするかしないかを決めることができそうです。



この投稿に「今度その伝え方してみよう！」「すばらしい教育」などのリプライが寄せられました。一方的に突っぱねるのではなく、子どものやりたい気持ちに寄り添いつつ、順を追って考えるよう促せるアイデア。ぜひマネしたい声掛けですね。

背後から聞こえる「ズズッ…ハァ…ズズッ…ペタ…」音の正体に5万いいね

ご紹介するのはなちゃ☺︎♥⃛5m🎀🍼(@na_____chan94)さんが投稿したある写真です。赤ちゃんの成長は、とても早くて驚きますよね。わが子の成長にうれしさと戸惑いを感じたことが伝わる、ほっこりする投稿をご覧ください。

©na_____chan94

キッチンにいたら背後から聞こえて来るんですよ…ズズッ…ハァ…ズズッ…ペタ…ズズッ…ハァ…

こないでぇええええ😭

ついに、わが子のずり這いが始まったなちゃ☺︎♥⃛5m🎀🍼さん。ますます目が離せなくなりますね。きっと動けるようになったことで、大好きなママのあとをついて行くことにハマっているのかもしれません。



この投稿に「もうずり這いできるんですね」「べビちゃんすごい！」などのリプライが寄せられました。ママのもとに向かって一心で進む姿は、とても愛おしいですよね。家事が進まず大変な一面も想像できますが、こうしてかわいい姿を記録しておくことで、笑って振り返るきっかけになることでしょう。



子どもの成長の早さ、行動の愛おしさを感じるかわいい投稿でした。

